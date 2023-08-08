Тюменское УФАС признало, что не может сдерживать рост цен на разливное пиво

УФАС по Тюменской области не контролирует рост стоимости разливного пива, поскольку цены на это вид товара по закону не подлежат государственному регулированию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что в регионе резко подорожали разливные слабоалкогольные напитки.
«Согласно действующему законодательству РФ цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, т. е. спроса и предложения. Исключение составляют только государственно регулируемые цены на услуги (тарифы) естественных монополий, на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение/водоотведение, ТКО), на отдельные услуги связи и городского транспорта, а также цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что в 2023 году в УФАС не поступали жалобы от жителей Тюменской области на рост стоимости разливного пива. При этом, по данным источников URA.RU, средняя цена литра слабоалкогольных напитков в регионе достигла 150 рублей за литр.
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