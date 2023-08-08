В Кургане пропал 13-летний подросток

В Кургане 8 августа пропал 13-летний подросток. Данная информация размещена в группе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Пропал подросток! 13 лет (2010 г. р.), г. Курган. Вечером 8 августа 2023 года не вернулся с прогулки», — указано в сообщении.
По данным отряда, его рост составляет 166 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, а глаза карие. Он был одет в черную футболку, серые шорты и синие кроссовки. Всех, кому что-то известно о нахождение подростка, просят обращаться к представителям отряда. Контакты размещены в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
«Информация о пропавшем подростке зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. Проводятся поисковые мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД.
Обновлено в 14:38 по уральскому времени. Представители отряда сообщили URA.RU, что подросток был найден.
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