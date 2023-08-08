08 августа 2023

В Кургане пропал 13-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
Подросток не вернулся с прогулки (архивное фото) Фото:

В Кургане 8 августа пропал 13-летний подросток. Данная информация размещена в группе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал подросток! 13 лет (2010 г. р.), г. Курган. Вечером 8 августа 2023 года не вернулся с прогулки», — указано в сообщении.

По данным отряда, его рост составляет 166 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, а глаза карие. Он был одет в черную футболку, серые шорты и синие кроссовки. Всех, кому что-то известно о нахождение подростка, просят обращаться к представителям отряда. Контакты размещены в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Информация о пропавшем подростке зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. Проводятся поисковые мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД.

Обновлено в 14:38 по уральскому времени. Представители отряда сообщили URA.RU, что подросток был найден.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 8 августа пропал 13-летний подросток. Данная информация размещена в группе курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал подросток! 13 лет (2010 г. р.), г. Курган. Вечером 8 августа 2023 года не вернулся с прогулки», — указано в сообщении. По данным отряда, его рост составляет 166 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, а глаза карие. Он был одет в черную футболку, серые шорты и синие кроссовки. Всех, кому что-то известно о нахождение подростка, просят обращаться к представителям отряда. Контакты размещены в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». «Информация о пропавшем подростке зарегистрирована в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану. Проводятся поисковые мероприятия», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Обновлено в 14:38 по уральскому времени. Представители отряда сообщили URA.RU, что подросток был найден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...