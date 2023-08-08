Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал часть денег на счетах пермского завода «Метафракс»

09 августа 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Часть денег на счетах завода «Метфракс» арестованы по решению арбитражного суда Фото: Анна Майорова © URA.RU Арбитражный суд Пермского края наложил арест на часть денежных средств, находящихся на счетах АО «Метафракс Кемикалс». Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в отношении предприятия. «Арбитражный суд Пермского края определил — наложить арест на денежные средства АО „Метафракс Кемикалс“, находящиеся на банковских счетах, за исключением средств, предназначенных для выплаты зарплаты и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, оплаты коммунальных платежей. Отказать в принятии других обеспечительных мер», — сообщается в определении в картотеке суда. Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия российского правительства. Ранее прокуратура через суд со второй попытки добилась наложения ареста на имущество предприятия. Также его руководству запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать действия, ухудшающие положение работников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края наложил арест на часть денежных средств, находящихся на счетах АО «Метафракс Кемикалс». Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат заработных плат и иных обязательных выплат. Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в отношении предприятия. «Арбитражный суд Пермского края определил — наложить арест на денежные средства АО „Метафракс Кемикалс“, находящиеся на банковских счетах, за исключением средств, предназначенных для выплаты зарплаты и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, оплаты коммунальных платежей. Отказать в принятии других обеспечительных мер», — сообщается в определении в картотеке суда. Обеспечительные меры принимаются в рамках рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ, которая добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия российского правительства. Ранее прокуратура через суд со второй попытки добилась наложения ареста на имущество предприятия. Также его руководству запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать действия, ухудшающие положение работников.