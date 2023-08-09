Екатеринбуржцы требуют перестать застраивать город либо продавать квартиры дешевле

09 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга выступили против застройки города новыми ЖК Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге с каждым месяцем растет количество непроданных квартир, а стоимость на них только повышается. На этом фоне жители города выступили против активной застройки столицы Урала, а также потребовали продавать квартиры дешевле. Об этом горожане написали в редакцию URA.RU. Количество непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга в августе 2023 года увеличилось до 51 тысячи объектов, что стало историческим рекордом. Еще вначале июля таких квартир было 50 тысяч (это также стало рекордом). Несмотря на рост объема предложения, почти за год в городе выросла стоимость квадратного метра жилья в новых проектах на 6,22% с 99,4 тысяч до 106 тысяч рублей. Новость по теме В Екатеринбурге подорожал квадратный метр жилья на 6-10 тысяч рублей «Не могут продать, а все строят и строят. Ну так отдайте государству, а оно пусть сдает их по договорам соцнайма. Но понятно, что строят не для людей, а для прибыли», — сетует читатель агентства с ником «Сигизмунд Эдмундыч Адэнауэрский». По мнению пользователя Сергея, в такое время никто не возьмет ипотеку, а строительным компаниям можно смело закрываться. «Пускай цену снижают, тогда продадут. Сейчас покупать за такие бешенные деньги некому», — написал Анатолий. Первая часть екатеринбуржцев считает, что вместо новых проектов жилья в городе стоит начать возводить еще больше больниц, детских садов и школ. А вторая уверена, что уральской столице не хватает парков, скверов и дендрариев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к местному общественнику-урбанисту Дмитрию Москвину. Он считает, что Екатеринбург застроен некачественным жильем для массового сегмента. «В городе требовалось возводить 10-12 этажные ЖК и расширять их площади, а не ставить 30-этажные башни. Многие города России следуют таким примерам и остаются мегаполисами. Не знаю, почему Екатеринбург побоялся действовать также. Во всяком случае застраивать иначе город нужно было раньше, сейчас уже поздно», — отметил собеседник агентства. По словам руководителя «Уральской палаты недвижимости» Валерии Козловой, во время каждой комплексной застройки администрация Екатеринбурга следит за тем, чтобы застройщики возводили детские сады, школы и больницы в нагрузку к постройке жилого комплекса. «Ни один большой район без такой социальной нагрузки не обходится. В застройке города люди могут принимать участие через общественные советы, чтобы проявить свою позицию», — сказала Козлова. Также в прошлом году в столицу Урала зашли порядка 15 новых застройщиков. Благодаря этому в городе повышается конкуренция, на фоне которой улучшаются качества проектов, а у городских властей появляется возможность выбирать среди тех девелоперов, которые приходят в город и обязывать их строить инфраструктуру для горожан. Стоит отметить, что в генеральном плане Екатеринбурга будет значительное увеличение застройки с запланированной социальной инфраструктурой. Так как на начало 2023 года градостроительный потенциал Свердловской области составлял 7 млн квадратных метров, большая часть которых приходится на Екатеринбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге с каждым месяцем растет количество непроданных квартир, а стоимость на них только повышается. На этом фоне жители города выступили против активной застройки столицы Урала, а также потребовали продавать квартиры дешевле. Об этом горожане написали в редакцию URA.RU. Количество непроданных квартир в новостройках Екатеринбурга в августе 2023 года увеличилось до 51 тысячи объектов, что стало историческим рекордом. Еще вначале июля таких квартир было 50 тысяч (это также стало рекордом). Несмотря на рост объема предложения, почти за год в городе выросла стоимость квадратного метра жилья в новых проектах на 6,22% с 99,4 тысяч до 106 тысяч рублей. «Не могут продать, а все строят и строят. Ну так отдайте государству, а оно пусть сдает их по договорам соцнайма. Но понятно, что строят не для людей, а для прибыли», — сетует читатель агентства с ником «Сигизмунд Эдмундыч Адэнауэрский». По мнению пользователя Сергея, в такое время никто не возьмет ипотеку, а строительным компаниям можно смело закрываться. «Пускай цену снижают, тогда продадут. Сейчас покупать за такие бешенные деньги некому», — написал Анатолий. Первая часть екатеринбуржцев считает, что вместо новых проектов жилья в городе стоит начать возводить еще больше больниц, детских садов и школ. А вторая уверена, что уральской столице не хватает парков, скверов и дендрариев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к местному общественнику-урбанисту Дмитрию Москвину. Он считает, что Екатеринбург застроен некачественным жильем для массового сегмента. «В городе требовалось возводить 10-12 этажные ЖК и расширять их площади, а не ставить 30-этажные башни. Многие города России следуют таким примерам и остаются мегаполисами. Не знаю, почему Екатеринбург побоялся действовать также. Во всяком случае застраивать иначе город нужно было раньше, сейчас уже поздно», — отметил собеседник агентства. По словам руководителя «Уральской палаты недвижимости» Валерии Козловой, во время каждой комплексной застройки администрация Екатеринбурга следит за тем, чтобы застройщики возводили детские сады, школы и больницы в нагрузку к постройке жилого комплекса. «Ни один большой район без такой социальной нагрузки не обходится. В застройке города люди могут принимать участие через общественные советы, чтобы проявить свою позицию», — сказала Козлова. Также в прошлом году в столицу Урала зашли порядка 15 новых застройщиков. Благодаря этому в городе повышается конкуренция, на фоне которой улучшаются качества проектов, а у городских властей появляется возможность выбирать среди тех девелоперов, которые приходят в город и обязывать их строить инфраструктуру для горожан. Стоит отметить, что в генеральном плане Екатеринбурга будет значительное увеличение застройки с запланированной социальной инфраструктурой. Так как на начало 2023 года градостроительный потенциал Свердловской области составлял 7 млн квадратных метров, большая часть которых приходится на Екатеринбург.