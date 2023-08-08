08 августа 2023

Глава Нового Уренгоя сообщил о проблемах с подрядчиком при ремонте бассейна

В Новом Уренгое бассейн «Юность» проходит стадию приемки после ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и ардм. Салехард, воронов андрей
Андрей Воронов сообщил, что проблемы с подрядчиком при ремонте бассейна миновали Фото:

В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов.

«Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.

В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр объяснял причины переноса сроков окончания ремонта бассейна проблемами с подрядчиком. В конце июня Воронов пообещал, что «Юность» откроется осенью этого года.

Наружная подсветка здания бассейна «Юность»
Наружная подсветка здания бассейна «Юность»
Фото:
В бассейне 25-метровые дорожки для соревнований
В бассейне 25-метровые дорожки для соревнований
Фото:

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В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка. Ранее URA.RU рассказало, что мэр объяснял причины переноса сроков окончания ремонта бассейна проблемами с подрядчиком. В конце июня Воронов пообещал, что «Юность» откроется осенью этого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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