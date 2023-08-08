Глава Нового Уренгоя сообщил о проблемах с подрядчиком при ремонте бассейна

В Новом Уренгое бассейн «Юность» проходит стадию приемки после ремонта

09 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов сообщил, что проблемы с подрядчиком при ремонте бассейна миновали Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка. Ранее URA.RU рассказало, что мэр объяснял причины переноса сроков окончания ремонта бассейна проблемами с подрядчиком. В конце июня Воронов пообещал, что «Юность» откроется осенью этого года. Наружная подсветка здания бассейна «Юность» Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5489 В бассейне 25-метровые дорожки для соревнований Фото: telegram-канал Андрея Воронова — https://t.me/VORONOV89/5489

В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка. Ранее URA.RU рассказало, что мэр объяснял причины переноса сроков окончания ремонта бассейна проблемами с подрядчиком. В конце июня Воронов пообещал, что «Юность» откроется осенью этого года.