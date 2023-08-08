Глава Нового Уренгоя сообщил о проблемах с подрядчиком при ремонте бассейна

В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов.
«Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале.
В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка.
В Новом Уренгое комиссия принимает бассейн «Юность», сроки открытия которого переносились несколько раз из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил глава администрации газовой столицы Андрей Воронов. «Готовимся к открытию бассейна „Юность“ — объект на стадии приемки и ввода в эксплуатацию. Были сложности с подрядчиками, но сейчас работа [идет] в нужном темпе», — написал Андрей Воронов в своем telegram-канале. В обновленном бассейне две чаши, одна для обучения плаванию, другая со стандартными 25-метровыми дорожками. Появилась галерея для зрителей, также здание подключено к коммуникациям, полностью обновлена мебель и оборудование, а на фасаде появилась подсветка. Ранее URA.RU рассказало, что мэр объяснял причины переноса сроков окончания ремонта бассейна проблемами с подрядчиком. В конце июня Воронов пообещал, что «Юность» откроется осенью этого года.