09 августа 2023

Курганские приставы арестовали коллекцию ружей осужденного экс-замначальника УМВД Шамина

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, оружие, ружье
Курганские приставы арестовали ружья у бывшего начальника УМВД Фото:

Служба судебных приставов Курганской области наложила запрет на коллекцию ружей и карабинов осужденного за коррупцию экс-замначальника УМВД Андрея Шамина. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

«Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя К. от 26.06.2023 наложен запрет на совершение действий по распоряжению, запрет регистрационных действий в отношении спорного оружия [Шамина А.Е.]», — говорится в материалах дела. Информация о запрете выяснилась в ходе иска Росгвардии к осужденному за коррупцию бывшему силовику. Представители ведомства требовали прекратить право собственности Шамина на оружие и передать его им.

Суд также заслушал бывшего полицейского, которому Шамин успел продать пять единиц оружия. Мужчина не получил ружья, поскольку они находятся под арестом на складе УМВД. Вопрос о потерях покупателю предложили решить в ходе отдельного судебного заседания.

Бывший замначальника областного УМВД Шамин отбывает 12-летний срок в колонии за махинации с премиями подчиненных и взятки. По решению суда он также должен возместить ущерб в размере 53 млн рублей и штраф, превышающий два млн.

Ранее URA.RU сообщало, что приставы намерены конфисковать особняк Шамина. Для этого им понадобилась помощь суда и представителей Росреестра.

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Служба судебных приставов Курганской области наложила запрет на коллекцию ружей и карабинов осужденного за коррупцию экс-замначальника УМВД Андрея Шамина. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда. «Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя К. от 26.06.2023 наложен запрет на совершение действий по распоряжению, запрет регистрационных действий в отношении спорного оружия [Шамина А.Е.]», — говорится в материалах дела. Информация о запрете выяснилась в ходе иска Росгвардии к осужденному за коррупцию бывшему силовику. Представители ведомства требовали прекратить право собственности Шамина на оружие и передать его им. Суд также заслушал бывшего полицейского, которому Шамин успел продать пять единиц оружия. Мужчина не получил ружья, поскольку они находятся под арестом на складе УМВД. Вопрос о потерях покупателю предложили решить в ходе отдельного судебного заседания. Бывший замначальника областного УМВД Шамин отбывает 12-летний срок в колонии за махинации с премиями подчиненных и взятки. По решению суда он также должен возместить ущерб в размере 53 млн рублей и штраф, превышающий два млн. Ранее URA.RU сообщало, что приставы намерены конфисковать особняк Шамина. Для этого им понадобилась помощь суда и представителей Росреестра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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