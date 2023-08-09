Курганские приставы арестовали коллекцию ружей осужденного экс-замначальника УМВД Шамина

10 августа 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Курганские приставы арестовали ружья у бывшего начальника УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Служба судебных приставов Курганской области наложила запрет на коллекцию ружей и карабинов осужденного за коррупцию экс-замначальника УМВД Андрея Шамина. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда. «Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя К. от 26.06.2023 наложен запрет на совершение действий по распоряжению, запрет регистрационных действий в отношении спорного оружия [Шамина А.Е.]», — говорится в материалах дела. Информация о запрете выяснилась в ходе иска Росгвардии к осужденному за коррупцию бывшему силовику. Представители ведомства требовали прекратить право собственности Шамина на оружие и передать его им. Суд также заслушал бывшего полицейского, которому Шамин успел продать пять единиц оружия. Мужчина не получил ружья, поскольку они находятся под арестом на складе УМВД. Вопрос о потерях покупателю предложили решить в ходе отдельного судебного заседания. Бывший замначальника областного УМВД Шамин отбывает 12-летний срок в колонии за махинации с премиями подчиненных и взятки. По решению суда он также должен возместить ущерб в размере 53 млн рублей и штраф, превышающий два млн. Ранее URA.RU сообщало, что приставы намерены конфисковать особняк Шамина. Для этого им понадобилась помощь суда и представителей Росреестра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Служба судебных приставов Курганской области наложила запрет на коллекцию ружей и карабинов осужденного за коррупцию экс-замначальника УМВД Андрея Шамина. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда. «Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя К. от 26.06.2023 наложен запрет на совершение действий по распоряжению, запрет регистрационных действий в отношении спорного оружия [Шамина А.Е.]», — говорится в материалах дела. Информация о запрете выяснилась в ходе иска Росгвардии к осужденному за коррупцию бывшему силовику. Представители ведомства требовали прекратить право собственности Шамина на оружие и передать его им. Суд также заслушал бывшего полицейского, которому Шамин успел продать пять единиц оружия. Мужчина не получил ружья, поскольку они находятся под арестом на складе УМВД. Вопрос о потерях покупателю предложили решить в ходе отдельного судебного заседания. Бывший замначальника областного УМВД Шамин отбывает 12-летний срок в колонии за махинации с премиями подчиненных и взятки. По решению суда он также должен возместить ущерб в размере 53 млн рублей и штраф, превышающий два млн. Ранее URA.RU сообщало, что приставы намерены конфисковать особняк Шамина. Для этого им понадобилась помощь суда и представителей Росреестра.