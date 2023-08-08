В Тюмени устроили экспресс-свадьбу для бойца отряда «Ахмат»

Регистрацию молодых удалось организовать за пару часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский филиал фонда «Защитники Отечества» помог мужчине, отправляющемуся на СВО в составе спецотряда «Ахмат», за несколько часов устроить свадьбу со своей возлюбленной. Об этом URA.RU рассказали в фонде. Обычно процедура с момента подачи заявления в ЗАГС занимает не менее месяца.

«К нам обратился один из подопечных. Его товарищ скоро уезжает на СВО, в составе спецотряда „Ахмат“. Перед отъездом мужчина решил оформить отношения со своей девушкой. Тех, кто уезжает от Тюменской области, всегда расписывают быстро. Однако „Ахмат“ базируется в Чечне. Поэтому мы помогли получить нужный для подтверждения документ и молодых расписали буквально за несколько часов». — рассказали URA.RU в фонде.

Первоначально мужчина хотел самостоятельно решить вопрос и обратился в ЗАГС. Там ему объяснили, что для быстрой регистрации необходимо подтверждение того, что он отправляется на фронт.

«С вопросом к нам обратились до обеда, а уже после него мы получили фото счастливых молодоженов. Быстро устранить все формальности удалось благодаря эффективному взаимодействию с ответственными лицами в Чеченской Республике», — отметили в тюменском фонде.

Как ранее писало URA.RU, в фонде «Защитники Отечества» участникам СВО и их родным оказывают психологическую, юридическую, социальную и другие виды помощи. Поддержка предоставляется в режиме «одного окна», а всеми формальностями занимаются социальные координаторы.