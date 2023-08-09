Вирусолог Чепурнов заявил, что риска эпидемии чумы в РФ нет

09 августа 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Опасности эпидемии чумы нет, уверен Алесандр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях активно распространяют сообщения о том, что чума, которую обнаружили в Монголии, может появиться в России. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что угрозы эпидемии чумы нет. Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Опасности нет. Это заболевание бактериальное. Раньше они (бактериальные заболевания — прим. ред.) несли огромную угрозу, а сейчас есть много вакцин, плюс бактериальные заболевания хорошо поддаются лечению антибиотиками. Несколько человек могут заразиться, но особой угрозы здесь нет, все легко купируется. Распространиться этому никто не даст, это можно контролировать», — сказал Чепурнов в беседе с URA.RU. Ранее в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой, сообщает RT. Мужчина заразился после того, как съел мясо сурка.

В социальных сетях активно распространяют сообщения о том, что чума, которую обнаружили в Монголии, может появиться в России. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что угрозы эпидемии чумы нет. Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Опасности нет. Это заболевание бактериальное. Раньше они (бактериальные заболевания — прим. ред.) несли огромную угрозу, а сейчас есть много вакцин, плюс бактериальные заболевания хорошо поддаются лечению антибиотиками. Несколько человек могут заразиться, но особой угрозы здесь нет, все легко купируется. Распространиться этому никто не даст, это можно контролировать», — сказал Чепурнов в беседе с URA.RU. Ранее в Монголии зафиксировали случай заражения бубонной чумой, сообщает RT. Мужчина заразился после того, как съел мясо сурка.