Из-за масштабной аварийной ситуации Челябинск оказался на грани коммунальной катастрофы

Из-за аварий по всему городу могут отключить горячую воду Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске на коммунальных водных сетях к утру 9 августа зафиксировано более 260 повреждений. Из-за этого МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) начал отключать в микрорайонах горячую воду вне графика. Об этом агентству сообщили жители обезвоженных районов.

«Мы звонили по всем телефонам и нам сказали, что сейчас в сетях более 260 повреждений, а МУП „ЧКТС“ справляется с повреждениями очень медленно. В итоге сотрудники другого оператора в лице АО „УСТЭК“ были вынуждены пройти вдоль сетей и точечно начать отключать горячую воду, чтобы число протечек не увеличилось, и чтобы не отключать город полностью. Горячая вода, температурой свыше 70 градусов, может выйти на поверхность, а это уже опасность для жителей. В итоге „ЧКТС“ прекратил подачу воды в ряде микрорайонов», — рассказали жители.

По словам источника в отрасли, слабая работа «ЧКТС» связана с тем, что руководитель МУПа, которого назначила мэр Наталья Котова, Дмитрий Мухин не справляется с работой. Зимой из-за не устраненных протечек городу грозит отключение от отопления. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уже в курсе сложившейся ситуации. В пресс-службе АО «УСТЭК от комментариев воздержались. URA.RU связалось с генеральным директором МУП «ЧКТС» Дмитрием Мухиным.

«В настоящее время в областном центре заканчивается масса капитальных ремонтов на сетях. Да, протечки есть, но люди работают, устраняют неполадки. Подготовка к отопительному сезону начнется строго по графику», — сообщил Мухин.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU заявили, проведение ремонтных работ на коммунальных сетях является необходимым условием поддержания сетей в технически исправном состоянии. В городе идет период опрессовок, сети готовят к осенне-зимнему периоду.

«Гидравлические испытания для того и проводятся летом, чтобы выявить проблемные точки и устранить до наступления отопительного сезона. При подаче теплоносителя возникают повреждения на сетях, которые устраняются силами МУП „ЧКТС“ и АО „УСТЭК“. С объемами ремонта предприятия справляются, ситуация находится под постоянным контролем администрации города Челябинска. Жители города всегда могут обратиться по круглосуточному номеру 263-21-21, где им будет предоставлена исчерпывающая информация», — пояснили в пресс-службе.