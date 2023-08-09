Турчак поддержал присвоение Ханты-Мансийску почетного звания

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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, портрет, турчак андрей
Город получил положительное экспертное заключение РАН Фото:

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы муниципалитета Максима Ряшина.

Турчак направил главе города и спикеру окружной думы Борису Хохрякову официальное письмо. «Трудовой подвиг и вклад жителей Ханты-Мансийска в достижение Победы в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать, о чем свидетельствуют не только факты трудового героизма и самоотверженности жителей города в 1941—1945 годах, но и многочисленные награждения государственными наградами за трудовые заслуги действующих в период Великой Отечественной войны предприятий, а также их работников», — приводятся в сообщении слова Турчака.

Кроме этого, секретарь Генсовета «ЕР» сообщил, что город уже получил положительное экспертное заключение в Российской академии наук. «Ваше ходатайство будет учтено при формировании перечня городов на присвоение почетного звания», — добавил Турчак.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска направит обращение президенту Владимиру Путину о присвоении окружной столице почетного звания. По словам Ряшина, его решение поддержали депутаты думы ХМАО.

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал ходатайство думы ХМАО о присвоении Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы муниципалитета Максима Ряшина. Турчак направил главе города и спикеру окружной думы Борису Хохрякову официальное письмо. «Трудовой подвиг и вклад жителей Ханты-Мансийска в достижение Победы в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать, о чем свидетельствуют не только факты трудового героизма и самоотверженности жителей города в 1941—1945 годах, но и многочисленные награждения государственными наградами за трудовые заслуги действующих в период Великой Отечественной войны предприятий, а также их работников», — приводятся в сообщении слова Турчака. Кроме этого, секретарь Генсовета «ЕР» сообщил, что город уже получил положительное экспертное заключение в Российской академии наук. «Ваше ходатайство будет учтено при формировании перечня городов на присвоение почетного звания», — добавил Турчак. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска направит обращение президенту Владимиру Путину о присвоении окружной столице почетного звания. По словам Ряшина, его решение поддержали депутаты думы ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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