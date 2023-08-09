Путин наградил губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Махонина Дмитрий Николаевича, губернатора Пермского края», — сказано в указе. Аналогичной награды удостоился и губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов.
Махонин не раз удостаивался похвалы президента России. Так, в 2020 году Путин отметил заслуги пермского губернатора, который в условиях пандемии сумел в короткие сроки решить проблему нехватки доноров. В 2022 году глава государства отметил успехи Прикамья в привлечении в регион инвестиций.
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