Путин наградил губернатора Пермского края

09 августа 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Махонина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Махонина Дмитрий Николаевича, губернатора Пермского края», — сказано в указе. Аналогичной награды удостоился и губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов. Махонин не раз удостаивался похвалы президента России. Так, в 2020 году Путин отметил заслуги пермского губернатора, который в условиях пандемии сумел в короткие сроки решить проблему нехватки доноров. В 2022 году глава государства отметил успехи Прикамья в привлечении в регион инвестиций.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Махонина Дмитрий Николаевича, губернатора Пермского края», — сказано в указе. Аналогичной награды удостоился и губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов. Махонин не раз удостаивался похвалы президента России. Так, в 2020 году Путин отметил заслуги пермского губернатора, который в условиях пандемии сумел в короткие сроки решить проблему нехватки доноров. В 2022 году глава государства отметил успехи Прикамья в привлечении в регион инвестиций.