Путин наградил губернатора Пермского края

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о награждении Дмитрия Махонина Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Махонина Дмитрий Николаевича, губернатора Пермского края», — сказано в указе. Аналогичной награды удостоился и губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов.

Махонин не раз удостаивался похвалы президента России. Так, в 2020 году Путин отметил заслуги пермского губернатора, который в условиях пандемии сумел в короткие сроки решить проблему нехватки доноров. В 2022 году глава государства отметил успехи Прикамья в привлечении в регион инвестиций.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации наградить орденом Дружбы Махонина Дмитрий Николаевича, губернатора Пермского края», — сказано в указе. Аналогичной награды удостоился и губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов. Махонин не раз удостаивался похвалы президента России. Так, в 2020 году Путин отметил заслуги пермского губернатора, который в условиях пандемии сумел в короткие сроки решить проблему нехватки доноров. В 2022 году глава государства отметил успехи Прикамья в привлечении в регион инвестиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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