Путин похвалил Пермский край

Президент РФ Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня. Он заявил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит ежегодно Агентство стратегических инициатив.
«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса. Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций», — заявил Владимир Путин. В лидерах рейтинга — Москва, Татарстан, Московская область.
Ранее URA.RU сообщало, что эксперты указали Пермскому краю на слабое продвижение региона в части инноваций и инвестиций. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел на форуме презентацию инвестиционного потенциала региона.
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Президент РФ Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня. Он заявил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит ежегодно Агентство стратегических инициатив. «Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса. Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций», — заявил Владимир Путин. В лидерах рейтинга — Москва, Татарстан, Московская область. Ранее URA.RU сообщало, что эксперты указали Пермскому краю на слабое продвижение региона в части инноваций и инвестиций. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел на форуме презентацию инвестиционного потенциала региона.