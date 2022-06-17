Путин похвалил Пермский край

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент отметил успехи Прикамья на ниве формирования инвестиционного климата Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня. Он заявил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит ежегодно Агентство стратегических инициатив.

«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса. Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций», — заявил Владимир Путин. В лидерах рейтинга — Москва, Татарстан, Московская область.

Ранее URA.RU сообщало, что эксперты указали Пермскому краю на слабое продвижение региона в части инноваций и инвестиций. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел на форуме презентацию инвестиционного потенциала региона.

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Президент РФ Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня. Он заявил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит ежегодно Агентство стратегических инициатив. «Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса. Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций», — заявил Владимир Путин. В лидерах рейтинга — Москва, Татарстан, Московская область. Ранее URA.RU сообщало, что эксперты указали Пермскому краю на слабое продвижение региона в части инноваций и инвестиций. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел на форуме презентацию инвестиционного потенциала региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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