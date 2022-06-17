Путин похвалил Пермский край

Президент отметил успехи Прикамья на ниве формирования инвестиционного климата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин отметил Пермский край в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня. Он заявил, что регион заметно продвинулся в национальном рейтинге инвестиционного климата, который готовит ежегодно Агентство стратегических инициатив.

«Большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса. Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций», — заявил Владимир Путин. В лидерах рейтинга — Москва, Татарстан, Московская область.

Ранее URA.RU сообщало, что эксперты указали Пермскому краю на слабое продвижение региона в части инноваций и инвестиций. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел на форуме презентацию инвестиционного потенциала региона.