В мегапроект властей ХМАО по строительству ОЭЗ в Нягани вмешался «профессиональный жалобщик» из Тюмени

Строительство ОЭЗ в Нягани пытается оспорить «профессиональный жалобщик» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В мегапроект властей ХМАО вмешался «профессиональный жалобщик». Аукцион по строительству особой экономической зоны в Нягани оспорила столичная компания с тюменскими корнями «Д-Марк», принадлежащая руководителю байкерской франшизы Олегу Коротких. Об этому URA.RU сообщил источник в бизнес-истеблишменте, имеющий негативный опыт после встречи с похожими предпринимателями.

«Коротких регулярно жалуется в ФАС на закупки, в которых зачастую даже не планирует участвовать. Тендер стоимостью почти в 2 миллиарда рублей был временно приостановлен. Жалоба была признана частично обоснованной, заявку откорректировали, а аукцион пролонгировали», — сообщил инсайдер.

Еще один источник агентства в политическом истеблишменте округа добавил, что «профессиональные жалобщики» зачастую срывают аукционы, не планируя заявляться на них. «Потом они связываются с конкурентами и предлагают отозвать жалобу за определенную сумму. Иногда могут и сами выиграть аукцион, а потом привлечь субподрядчика, который не будет обладать надлежащей квалификацией. Подобных случаев в округе достаточно. Безусловно, если бы такой объект строил местный подрядчик, было бы удобнее. Но это конкурс, и условия закупки нарушать нельзя», — добавил информатор.

Согласно данным из открытых источников, предприятия бизнесмена Коротких ТД «Д-Марк» и «ТД-Марк» направили 58 жалоб в УФАС РФ. Кроме того, «ТД-Марк» выступает истцом по 42 делам, к ФАС — по 14 делам. «Д-Марк» выступает истцом по 28 делам, из которых исков к ФАС — 12.

В департаменте промышленности ХМАО подтвердили, что аукцион был пролонгирован. «Закупку продлили, условия изменили, сроки приема заявок увеличили в соответствии с 223-ФЗ. Торги будут проходить до 11 августа», — прокомментировали в деппроме.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового зама по IT для контроля над развитием мегапроекта по строительству ОЭЗ в Нягани и размещению в нем центра обработки Big Data. Вице-губернатором стал директор департамента информационных технологий Павел Ципорин.