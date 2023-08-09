В результате обстрела ВСУ Белгородской области погиб мужчина

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Украинская армия обстреляла Белгородскую область, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один человек погиб в результате украинского обстрела Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела пострадали четыре человека. У них осколочные ранения. Снаряд ВСУ попал по поселку Горьковский Грайворонского городского округа.

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Один человек погиб в результате украинского обстрела Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела пострадали четыре человека. У них осколочные ранения. Снаряд ВСУ попал по поселку Горьковский Грайворонского городского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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