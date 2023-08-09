В результате обстрела ВСУ Белгородской области погиб мужчина

Один человек погиб в результате украинского обстрела Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела пострадали четыре человека. У них осколочные ранения. Снаряд ВСУ попал по поселку Горьковский Грайворонского городского округа.
Один человек погиб в результате украинского обстрела Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате обстрела пострадали четыре человека. У них осколочные ранения. Снаряд ВСУ попал по поселку Горьковский Грайворонского городского округа.