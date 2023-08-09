Игорь Акинфеев стал «Вратарем года»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, акинфеев игорь
Игорь Акинфеев получал награду «Вратарь года» 11 раз Фото:

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев получил в 11-й раз награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение состоялось сегодня.

«Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от „Коммерсанта“ награду конкурса „Вратарь года“ имени Льва Яшина», — передает информацию газета «Коммерсант». Отмечается, что награждение проходило на домашнем стадионе ЦСКА перед игрой с командой «Факел» из Воронежской области.

«Вратарь года» вручается с 1960 года. После каждого сезона газета собирает мнения болельщиков и специалистов, на основе которой выдается награда. В этом году на награждение претендовали еще 26 спортсменов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев получил в 11-й раз награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение состоялось сегодня. «Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от „Коммерсанта“ награду конкурса „Вратарь года“ имени Льва Яшина», — передает информацию газета «Коммерсант». Отмечается, что награждение проходило на домашнем стадионе ЦСКА перед игрой с командой «Факел» из Воронежской области. «Вратарь года» вручается с 1960 года. После каждого сезона газета собирает мнения болельщиков и специалистов, на основе которой выдается награда. В этом году на награждение претендовали еще 26 спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...