Игорь Акинфеев стал «Вратарем года»

Игорь Акинфеев получал награду «Вратарь года» 11 раз
Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев получил в 11-й раз награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение состоялось сегодня.
«Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от „Коммерсанта“ награду конкурса „Вратарь года“ имени Льва Яшина», — передает информацию газета «Коммерсант». Отмечается, что награждение проходило на домашнем стадионе ЦСКА перед игрой с командой «Факел» из Воронежской области.
«Вратарь года» вручается с 1960 года. После каждого сезона газета собирает мнения болельщиков и специалистов, на основе которой выдается награда. В этом году на награждение претендовали еще 26 спортсменов.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.