Игорь Акинфеев стал «Вратарем года»

09 августа 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Игорь Акинфеев получал награду «Вратарь года» 11 раз Фото: Московец Илья © URA.RU Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев получил в 11-й раз награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение состоялось сегодня. «Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от „Коммерсанта“ награду конкурса „Вратарь года“ имени Льва Яшина», — передает информацию газета «Коммерсант». Отмечается, что награждение проходило на домашнем стадионе ЦСКА перед игрой с командой «Факел» из Воронежской области. «Вратарь года» вручается с 1960 года. После каждого сезона газета собирает мнения болельщиков и специалистов, на основе которой выдается награда. В этом году на награждение претендовали еще 26 спортсменов.

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев получил в 11-й раз награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награждение состоялось сегодня. «Игорь Акинфеев в 11-й раз получил от „Коммерсанта“ награду конкурса „Вратарь года“ имени Льва Яшина», — передает информацию газета «Коммерсант». Отмечается, что награждение проходило на домашнем стадионе ЦСКА перед игрой с командой «Факел» из Воронежской области. «Вратарь года» вручается с 1960 года. После каждого сезона газета собирает мнения болельщиков и специалистов, на основе которой выдается награда. В этом году на награждение претендовали еще 26 спортсменов.