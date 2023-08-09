Генерал ВСУ: российская армия создала мощный кулак для прорыва под Купянском

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ВС РФ наступают на Купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские войска уже создали ударный кулак и их цель — прорвать украинскую оборону.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — передает Pravda.ua слова Сырского.

Ранее Александр Сырский сообщил, что ВСУ предпринимают действия на Купянском и Лиманском направлениях из-за проблем, которые требуют срочного решения. Генерал вместе с командирами рассмотрели вопросы «адекватного реагирования на наступательные действия».

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Вооруженные силы РФ проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские войска уже создали ударный кулак и их цель — прорвать украинскую оборону. «Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — передает Pravda.ua слова Сырского. Ранее Александр Сырский сообщил, что ВСУ предпринимают действия на Купянском и Лиманском направлениях из-за проблем, которые требуют срочного решения. Генерал вместе с командирами рассмотрели вопросы «адекватного реагирования на наступательные действия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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