Генерал ВСУ: российская армия создала мощный кулак для прорыва под Купянском

09 августа 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

ВС РФ наступают на Купянском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские войска уже создали ударный кулак и их цель — прорвать украинскую оборону. «Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — передает Pravda.ua слова Сырского. Ранее Александр Сырский сообщил, что ВСУ предпринимают действия на Купянском и Лиманском направлениях из-за проблем, которые требуют срочного решения. Генерал вместе с командирами рассмотрели вопросы «адекватного реагирования на наступательные действия».

Вооруженные силы РФ проводят масштабное наступление на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом заявил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, российские войска уже создали ударный кулак и их цель — прорвать украинскую оборону. «Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — передает Pravda.ua слова Сырского. Ранее Александр Сырский сообщил, что ВСУ предпринимают действия на Купянском и Лиманском направлениях из-за проблем, которые требуют срочного решения. Генерал вместе с командирами рассмотрели вопросы «адекватного реагирования на наступательные действия».