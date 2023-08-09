Байден назвал «мерзким» вопрос о его участии в бизнесе сына

10 августа 2023 в 03:51 Размер текста - 17 +

Байден отрицает свое участие к бизнесу сына Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден назвал «мерзким» вопрос о том, принимает ли он участие в бизнесе сына Хантера. Его слова привел пресс-пул Белого дома. «Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он. Информацию публикует ТАСС. Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.

Президент США Джо Байден назвал «мерзким» вопрос о том, принимает ли он участие в бизнесе сына Хантера. Его слова привел пресс-пул Белого дома. «Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он. Информацию публикует ТАСС. Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.