Байден назвал «мерзким» вопрос о его участии в бизнесе сына

Байден отрицает свое участие к бизнесу сына
Президент США Джо Байден назвал «мерзким» вопрос о том, принимает ли он участие в бизнесе сына Хантера. Его слова привел пресс-пул Белого дома.
«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он. Информацию публикует ТАСС.
Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.
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