09 августа 2023

Байден назвал «мерзким» вопрос о его участии в бизнесе сына

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден отрицает свое участие к бизнесу сына Фото:

Президент США Джо Байден назвал «мерзким» вопрос о том, принимает ли он участие в бизнесе сына Хантера. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он. Информацию публикует ТАСС.

Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.

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Президент США Джо Байден назвал «мерзким» вопрос о том, принимает ли он участие в бизнесе сына Хантера. Его слова привел пресс-пул Белого дома. «Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он. Информацию публикует ТАСС. Ранее лидер США признался, что испытывает гордость за Хантера. Последний недавно признал свою вину в налоговых нарушениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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