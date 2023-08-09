Когда политик завершил выступление на митинге и садился в автомобиль, его застрелили
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо застрелили во время митинга, ранены не менее восьми человек. Об этом пишут местные СМИ.
«Тремя выстрелами в голову в эту среду, 9 августа 2023 года, Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты от движения „Конструйе“, был убит после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито», —
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