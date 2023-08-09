Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Видео

10 августа 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Когда политик завершил выступление на митинге и садился в автомобиль, его застрелили Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо застрелили во время митинга, ранены не менее восьми человек. Об этом пишут местные СМИ. «Тремя выстрелами в голову в эту среду, 9 августа 2023 года, Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты от движения „Конструйе“, был убит после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито», — передает газета El Universo. Его убили, когда он садился в автомобиль.

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо застрелили во время митинга, ранены не менее восьми человек. Об этом пишут местные СМИ. «Тремя выстрелами в голову в эту среду, 9 августа 2023 года, Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты от движения „Конструйе“, был убит после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито», — передает газета El Universo. Его убили, когда он садился в автомобиль.