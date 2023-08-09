09 августа 2023

Кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Видео

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Когда политик завершил выступление на митинге и садился в автомобиль, его застрелили Фото:

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо застрелили во время митинга, ранены не менее восьми человек. Об этом пишут местные СМИ.

«Тремя выстрелами в голову в эту среду, 9 августа 2023 года, Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты от движения „Конструйе“, был убит после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито», — передает газета El Universo. Его убили, когда он садился в автомобиль.

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Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо застрелили во время митинга, ранены не менее восьми человек. Об этом пишут местные СМИ. «Тремя выстрелами в голову в эту среду, 9 августа 2023 года, Фернандо Вильявисенсио Валенсия, кандидат в президенты от движения „Конструйе“, был убит после политического митинга, состоявшегося в колизее школы Андерсона в Кито», — передает газета El Universo. Его убили, когда он садился в автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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