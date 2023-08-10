МЧС: 12 человек пропали без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

На месте взрыва работают представители экстренных служб
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Пропавшими без вести после взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде считаются 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал 360tv со ссылкой на МЧС.
Всего в результате ЧП пострадали 54 человека, 23 из них находятся в больницах. Состояние пятерых тяжелое. Одна из пострадавших скончалась.
Взрыв на Загорском ОМЗ прогремел накануне днем. По предварительным данным, сдетонировала пиротехника, хранившаяся в одном из помещений.
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