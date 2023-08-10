МЧС: 12 человек пропали без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
На месте взрыва работают представители экстренных служб Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Пропавшими без вести после взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде считаются 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал 360tv со ссылкой на МЧС.

Всего в результате ЧП пострадали 54 человека, 23 из них находятся в больницах. Состояние пятерых тяжелое. Одна из пострадавших скончалась.

Взрыв на Загорском ОМЗ прогремел накануне днем. По предварительным данным, сдетонировала пиротехника, хранившаяся в одном из помещений.

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Пропавшими без вести после взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде считаются 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал 360tv со ссылкой на МЧС. Всего в результате ЧП пострадали 54 человека, 23 из них находятся в больницах. Состояние пятерых тяжелое. Одна из пострадавших скончалась. Взрыв на Загорском ОМЗ прогремел накануне днем. По предварительным данным, сдетонировала пиротехника, хранившаяся в одном из помещений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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