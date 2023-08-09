После жалоб осужденных на вымогательства в пермской колонии возбуждено уголовное дело

10 августа 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Следственные органы возбудили дело по статье о вымогательстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае после жалоб осужденных исправительной колонии №37 на вымогательства со стороны начальства ИК возбуждено уголовное дело. По информации telegram-канала «Борись!», который ведет бывший член краевого ОНК Оксана Асауленко, дело возбуждено в отношении замруководителя исправительного учреждения Андрея Шварева. Силовик подозревается в превышении должностных полномочий. Источник URA.RU в краевом ГУФСИН подтвердил данную информацию. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) в отношении заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева», — сказано в telegram-канале. Источник в ГУФСИН по Пермскому краю подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства, ответ на него ожидается. Запрос также направлен в пермское региональное управление СКР. Ранее осужденные ИК-37 пожаловались на вымогательства со стороны руководства колонии в органы прокуратуры. Они заявили, что начальство исправительного учреждения заставляло их делать ремонт помещений ИК за свой счет, приобретать бытовую технику для колонии, а также вымогало деньги. В прокуратуре подтвердили, что в надзорное ведомство неоднократно поступали жалобы от осужденных о коррупционных нарушениях в колонии. После этого ГУФСИН Прикамья начало внутреннюю проверку в ИК №37. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае после жалоб осужденных исправительной колонии №37 на вымогательства со стороны начальства ИК возбуждено уголовное дело. По информации telegram-канала «Борись!», который ведет бывший член краевого ОНК Оксана Асауленко, дело возбуждено в отношении замруководителя исправительного учреждения Андрея Шварева. Силовик подозревается в превышении должностных полномочий. Источник URA.RU в краевом ГУФСИН подтвердил данную информацию. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) в отношении заместителя начальника ИК-37 Андрея Шварева», — сказано в telegram-канале. Источник в ГУФСИН по Пермскому краю подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела. URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства, ответ на него ожидается. Запрос также направлен в пермское региональное управление СКР. Ранее осужденные ИК-37 пожаловались на вымогательства со стороны руководства колонии в органы прокуратуры. Они заявили, что начальство исправительного учреждения заставляло их делать ремонт помещений ИК за свой счет, приобретать бытовую технику для колонии, а также вымогало деньги. В прокуратуре подтвердили, что в надзорное ведомство неоднократно поступали жалобы от осужденных о коррупционных нарушениях в колонии. После этого ГУФСИН Прикамья начало внутреннюю проверку в ИК №37.