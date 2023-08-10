Пушилин: ВСУ увеличили количество кассетных боеприпасов при обстрелах ДНР

10 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов мирных жителей с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось гражданского населения», — сказал Пушилин в эфире Соловьев Live. Он добавил, что под обстрелы попал город Шахтерск, который находится в тылу. При этом, по словам Пушилина, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ранее Пушилин сообщал об обстреле Киевского района Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате чего загорелся жилой дом. Он добавил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель. Пушилин также сообщал о том, что ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка за утро 8 августа, передает RT.

Вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов мирных жителей с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось гражданского населения», — сказал Пушилин в эфире Соловьев Live. Он добавил, что под обстрелы попал город Шахтерск, который находится в тылу. При этом, по словам Пушилина, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ранее Пушилин сообщал об обстреле Киевского района Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате чего загорелся жилой дом. Он добавил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель. Пушилин также сообщал о том, что ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка за утро 8 августа, передает RT.