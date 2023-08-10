Пушилин: ВСУ увеличили количество кассетных боеприпасов при обстрелах ДНР

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей, заявил Денис Пушилин Фото:
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Вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов мирных жителей с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось гражданского населения», — сказал Пушилин в эфире Соловьев Live. Он добавил, что под обстрелы попал город Шахтерск, который находится в тылу. При этом, по словам Пушилина, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Ранее Пушилин сообщал об обстреле Киевского района Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате чего загорелся жилой дом. Он добавил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель. Пушилин также сообщал о том, что ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка за утро 8 августа, передает RT.

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Вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов мирных жителей с использованием запрещенных кассетных боеприпасов. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось гражданского населения», — сказал Пушилин в эфире Соловьев Live. Он добавил, что под обстрелы попал город Шахтерск, который находится в тылу. При этом, по словам Пушилина, в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ранее Пушилин сообщал об обстреле Киевского района Донецка с применением кассетных снарядов калибром 155 мм. В результате чего загорелся жилой дом. Он добавил, что при обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель. Пушилин также сообщал о том, что ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка за утро 8 августа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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