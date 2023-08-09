09 августа 2023

Фанатка фэнтези из ХМАО выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Когалыма выиграла в «Русское лото» 2 миллиона рублей Фото:

Жительница Когалыма Гузалия Залялова выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина работает оператором автотранспорта, а в свободное время любит читать фэнтези, сообщили URA.RU представители лотереи.

«На 1504-й тираж „Русского лото“ женщина приобрела больше билетов, чем обычно, воспользовавшись функцией „Мультиставка“. По словам победительницы, особой причины или предчувствия для этого у нее не было. По итогам розыгрыша один билет выиграл по-крупному и принес жительнице Ханты-Мансийского автономного округа — Югра два миллиона рублей на автомобиль», — говорится в сообщении. Залялова работает оператором автотранспорта в отделе логистики. В свободное время занимается фитнесом и любит читать фэнтези.

Женщина решила получить выигрыш деньгами. Потратить их она планирует на завершение строительства загородного дома.

Ранее URA.RU рассказывало, что монахиня из ХМАО выиграла миллион рублей. Женщина купила выигрышный билет, когда получала пенсию на почте.

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Жительница Когалыма Гузалия Залялова выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. Женщина работает оператором автотранспорта, а в свободное время любит читать фэнтези, сообщили URA.RU представители лотереи. «На 1504-й тираж „Русского лото“ женщина приобрела больше билетов, чем обычно, воспользовавшись функцией „Мультиставка“. По словам победительницы, особой причины или предчувствия для этого у нее не было. По итогам розыгрыша один билет выиграл по-крупному и принес жительнице Ханты-Мансийского автономного округа — Югра два миллиона рублей на автомобиль», — говорится в сообщении. Залялова работает оператором автотранспорта в отделе логистики. В свободное время занимается фитнесом и любит читать фэнтези. Женщина решила получить выигрыш деньгами. Потратить их она планирует на завершение строительства загородного дома. Ранее URA.RU рассказывало, что монахиня из ХМАО выиграла миллион рублей. Женщина купила выигрышный билет, когда получала пенсию на почте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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