Гендиректор компании раскрыл, где находился эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде

Эпицентром взрыва на заводе в Сергиевом Посаде был склад с металлическими трубами. Об этом заявил гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.
«Эпицентр взрыва был на складе с металлическими трубами», — сказал Чанкаев в ходе допроса, передает РЕН ТВ. Он добавил, что в нем не велись работы, поэтому в момент взрыва не было людей. По его словам, в помещении склада давно не организовывали проверки.
Следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора компании «Пиро-Росс». Сотрудники также допросили руководящий состав организации. URA.RU приводило сводку того, что известно о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла.
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