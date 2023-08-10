Гендиректор компании раскрыл, где находился эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде

«Пиро-Росс»: эпицентр взрыва в Сергиевом Посаде был склад с металлическими трубами
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, реанимация, мчс россии, скорая помощь
В помещении склада, где произошел взрыв давно не проводили проверки, заявил Сергей Чанкаев Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Эпицентром взрыва на заводе в Сергиевом Посаде был склад с металлическими трубами. Об этом заявил гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев.

«Эпицентр взрыва был на складе с металлическими трубами», — сказал Чанкаев в ходе допроса, передает РЕН ТВ. Он добавил, что в нем не велись работы, поэтому в момент взрыва не было людей. По его словам, в помещении склада давно не организовывали проверки.

Следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора компании «Пиро-Росс». Сотрудники также допросили руководящий состав организации. URA.RU приводило сводку того, что известно о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла.

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Эпицентром взрыва на заводе в Сергиевом Посаде был склад с металлическими трубами. Об этом заявил гендиректор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. «Эпицентр взрыва был на складе с металлическими трубами», — сказал Чанкаев в ходе допроса, передает РЕН ТВ. Он добавил, что в нем не велись работы, поэтому в момент взрыва не было людей. По его словам, в помещении склада давно не организовывали проверки. Следователи провели обыски в фирме и задержали технического директора компании «Пиро-Росс». Сотрудники также допросили руководящий состав организации. URA.RU приводило сводку того, что известно о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. 12 человек числятся пропавшими без вести, одна женщина погибла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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