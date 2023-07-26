Облсуд показал, что грозит соперникам мэра Екатеринбурга

На примере фронтмена авторитетной бизнес-группы, поддержанного прокурором

27 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Судебные разбирательства по иску Мансурова могут продлиться до середины августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самовыдвиженцы, чьи подписи забракуют районные избиркомы Екатеринбурга, будут иметь минимальные шансы на оспаривание решений в суде. Как настроена Система, указывает решение свердловского областного суда, оставившего в силе снятие экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — с выборов в гордуму по округу №17, несмотря на поддержку от прокуратуры. Мансуров еще в начале июля сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, всего на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Мэрия с весны блокирует регистрацию Эдуарда Мансурова на выборах Фото: Московец Илья © URA.RU Он попросил суд отменить решение ТИК. Мансуров предоставил нотариально заверенные поручительства от авторов «спорных» подписей, несколько из них пришли на заседание 19 июля в качестве свидетелей. Почерковед МВД в ходе разбирательства начала менять свои выводы, и к концу процесса даже члены ТИКа были уверены, что судья иск Мансурова удовлетворит. Однако внезапно было принято другое решение. Днем 21 июля Мансуров подал апелляцию. В своем апелляционном представлении районный прокурор Константин Паначев попросил облсуд пересмотреть решение. Он указал, что к доказательствам Мансурова отнеслись недостаточно внимательно, и заявил, что «выводы суда первой инстанции не основаны на правильном применении норм процессуального права, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и положениям закона и не подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств». Мэр Алексей Орлов по итогам выборов хочет серьезно обновить думу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заседание длилось около часа. Адвокат Мансурова Андрей Еланцев напомнил, в частности, как менялась позиция почерковеда, отметил, что так называемые «цепочки» признанных недействительными подписей на заседании 19-го были разрушены, а также обратился к практике Верховного суда. Представленные в суде доводы коллегию во главе с Оксаной Кориновской, однако, не убедили, передает корреспондент URA.RU. Мансуров дал понять, что пойдет дальше — в Седьмой кассационный суд в Челябинске. «Тот факт, что даже эксперт МВД, ранее „зарубившая“ мне подписи, изменила свое мнение и подтвердила их достоверность, лишь подтверждает результативность двухлетней работы нашей команды „Альянса ТОС“ на Уралмаше. Работу не прекращаем, решение будем обжаловать в кассационном порядке», — анонсировал он. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга оконфузилась в борьбе с другом миллиардера Мэрия категорически против участия Мансурова в выборах, и потому новость о решении облсуда, по данным URA.RU, восприняла позитивно. В 17-м округе чиновники поддерживают главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в Сети видео, где Мансуров критикует власть. Другие самовыдвиженцы сдали свои подписи в основном лишь накануне. Никто не торопился, все (включая мэрию и подконтрольные ей ТИКи) следили за судом Мансурова, пытались понять, к чему стоит готовиться. На проверку подписей у избиркомов десять дней. По меньшей мере восемь самовыдвиженцев поддерживает миллиардер Виталий Кочетков, контролирующий самую большую фракцию в действующем созыве думы. Ее по итогам выборов глава города Алексей Орлов хочет существенно сократить. От того, добьется ли антимэрский пул регистрации своих кандидатов, зависит, насколько конфликтными и управляемыми для администрации будут эти выборы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самовыдвиженцы, чьи подписи забракуют районные избиркомы Екатеринбурга, будут иметь минимальные шансы на оспаривание решений в суде. Как настроена Система, указывает решение свердловского областного суда, оставившего в силе снятие экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — с выборов в гордуму по округу №17, несмотря на поддержку от прокуратуры. Мансуров еще в начале июля сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, всего на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Он попросил суд отменить решение ТИК. Мансуров предоставил нотариально заверенные поручительства от авторов «спорных» подписей, несколько из них пришли на заседание 19 июля в качестве свидетелей. Почерковед МВД в ходе разбирательства начала менять свои выводы, и к концу процесса даже члены ТИКа были уверены, что судья иск Мансурова удовлетворит. Однако внезапно было принято другое решение. Днем 21 июля Мансуров подал апелляцию. В своем апелляционном представлении районный прокурор Константин Паначев попросил облсуд пересмотреть решение. Он указал, что к доказательствам Мансурова отнеслись недостаточно внимательно, и заявил, что «выводы суда первой инстанции не основаны на правильном применении норм процессуального права, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и положениям закона и не подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств». Заседание длилось около часа. Адвокат Мансурова Андрей Еланцев напомнил, в частности, как менялась позиция почерковеда, отметил, что так называемые «цепочки» признанных недействительными подписей на заседании 19-го были разрушены, а также обратился к практике Верховного суда. Представленные в суде доводы коллегию во главе с Оксаной Кориновской, однако, не убедили, передает корреспондент URA.RU. Мансуров дал понять, что пойдет дальше — в Седьмой кассационный суд в Челябинске. «Тот факт, что даже эксперт МВД, ранее „зарубившая“ мне подписи, изменила свое мнение и подтвердила их достоверность, лишь подтверждает результативность двухлетней работы нашей команды „Альянса ТОС“ на Уралмаше. Работу не прекращаем, решение будем обжаловать в кассационном порядке», — анонсировал он. Мэрия категорически против участия Мансурова в выборах, и потому новость о решении облсуда, по данным URA.RU, восприняла позитивно. В 17-м округе чиновники поддерживают главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в Сети видео, где Мансуров критикует власть. Другие самовыдвиженцы сдали свои подписи в основном лишь накануне. Никто не торопился, все (включая мэрию и подконтрольные ей ТИКи) следили за судом Мансурова, пытались понять, к чему стоит готовиться. На проверку подписей у избиркомов десять дней. По меньшей мере восемь самовыдвиженцев поддерживает миллиардер Виталий Кочетков, контролирующий самую большую фракцию в действующем созыве думы. Ее по итогам выборов глава города Алексей Орлов хочет существенно сократить. От того, добьется ли антимэрский пул регистрации своих кандидатов, зависит, насколько конфликтными и управляемыми для администрации будут эти выборы.