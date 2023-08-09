09 августа 2023

Полиция вмешалась в историю с громкими петухами, которых жители ХМАО грозились расстрелять

© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, птицеводство, петухи
Жители Ханты-Мансийска пожаловались на петухов в полицию Фото:

В Ханты-Мансийске полиция устроила проверку из-за жалоб жителей на громких петухов в одном из частных домов. Жильцы соседней многоэтажки возмущались, что птицы мешают им спать и грозились расстрелять их. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по ХМАО.

«От жильцов района несколько раз поступали заявления в течение прошлой недели о том, что петухи мешают им спать. Сотрудниками полиции заявления были зарегистрированы, проверка проведена. Но заявителям было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, потому что нет состава преступления», — сообщили агентству в ведомстве.

Многоквартирный дом жителей находится напротив частного сектора по улице Чехова. В социальных сетях жильцы написали, что из-за громких птиц не могут спать по утрам. «Кто знает куда обратиться чтоб заставили этого деда убрать петухов? А то, я уже готов с воздушки по ним стрелять, лишь бы выспаться», — написал мужчина в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО отругал двух ондатр, которые мешали водителям на дороге. За этот поступок мужчину похвалили в Природнадзоре.

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В Ханты-Мансийске полиция устроила проверку из-за жалоб жителей на громких петухов в одном из частных домов. Жильцы соседней многоэтажки возмущались, что птицы мешают им спать и грозились расстрелять их. Ситуацию URA.RU прокомментировали в УМВД по ХМАО. «От жильцов района несколько раз поступали заявления в течение прошлой недели о том, что петухи мешают им спать. Сотрудниками полиции заявления были зарегистрированы, проверка проведена. Но заявителям было отказано в возбуждении дела об административном правонарушении, потому что нет состава преступления», — сообщили агентству в ведомстве. Многоквартирный дом жителей находится напротив частного сектора по улице Чехова. В социальных сетях жильцы написали, что из-за громких птиц не могут спать по утрам. «Кто знает куда обратиться чтоб заставили этого деда убрать петухов? А то, я уже готов с воздушки по ним стрелять, лишь бы выспаться», — написал мужчина в группе «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО отругал двух ондатр, которые мешали водителям на дороге. За этот поступок мужчину похвалили в Природнадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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