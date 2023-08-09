Отец рассказал о последнем разговоре с 16-летней дочерью, чье тело нашли в свердловском лесу

Девушка, чье тело нашли в лесу Каменска-Уральского (Свердловская область), строила планы на будущее, была радостна и весела, поэтому версия о суициде невозможна. Об этом URA.RU рассказал отец погибшей, который созванивался с дочерью незадолго до ее гибели.
«Я созванивался с дочкой минут за 10-15 до ее гибели. Мы говорили о будущем, она строила большие планы на жизнь, на следующий день — она собиралась на стажировку в Екатеринбург. Если человек собирается покончить с собой, он таких планов не строит», — сказал мужчина.
По его словам, на теле дочери нет признаков насильственной смерти, и найдена она была не в колодце, а просто в лесу. Точные причины гибели предстоит установить судмедэкспертам.
О гибели 16-летней девушки стало известно ночью 10 августа. Ее тело было обнаружено в лесополосе Каменска-Уральского. В роковой вечер свердловчанка приехала с последней электричкой из Екатеринбурга, и намеревалась проделать пешком длинный путь от вокзала до дома.
Незадолго до гибели она оставила странное сообщение в соцсетях, попросив «не убивать и не насиловать» ее. СКР и полиция Свердловской области проводят проверку.
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