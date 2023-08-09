09 августа 2023

На курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, бмд, завод, конвейер, stock
Курганские БМП в будущем могут оснастить защитой от спутниковой и авиационной разведки Фото:

Боевые машины пехоты (БМП), которые производит «Курганмашзавод», в будущем планируют штатно комплектовать спецпокрытием, разработанным предприятием концерна «Калашников». Информация об этом размещена в telegram-канале Госкорпорации Ростех.

«Производители бронетехники уже получили первые образцы материала. Предполагается, что БМП будут штатно комплектоваться спецпокрытием „Накидка“, созданным предприятием концерна „Калашников“», — говорится в сообщении.

Специальное покрытие «Накидка» способно снижать заметность боевой техники при спутниковой и авиационной разведки. Кроме того, благодаря оно обеспечивает оптическую маскировку.

Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП «Манул» планируют установить новый боевой модуль «Эпоха». Он позволит бронемашине с большой дистанции поражать артиллерийским огнем аналогичную технику.

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Боевые машины пехоты (БМП), которые производит «Курганмашзавод», в будущем планируют штатно комплектовать спецпокрытием, разработанным предприятием концерна «Калашников». Информация об этом размещена в telegram-канале Госкорпорации Ростех. «Производители бронетехники уже получили первые образцы материала. Предполагается, что БМП будут штатно комплектоваться спецпокрытием „Накидка“, созданным предприятием концерна „Калашников“», — говорится в сообщении. Специальное покрытие «Накидка» способно снижать заметность боевой техники при спутниковой и авиационной разведки. Кроме того, благодаря оно обеспечивает оптическую маскировку. Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП «Манул» планируют установить новый боевой модуль «Эпоха». Он позволит бронемашине с большой дистанции поражать артиллерийским огнем аналогичную технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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