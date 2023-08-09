На курганских БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки

Боевые машины пехоты (БМП), которые производит «Курганмашзавод», в будущем планируют штатно комплектовать спецпокрытием, разработанным предприятием концерна «Калашников». Информация об этом размещена в telegram-канале Госкорпорации Ростех.
«Производители бронетехники уже получили первые образцы материала. Предполагается, что БМП будут штатно комплектоваться спецпокрытием „Накидка“, созданным предприятием концерна „Калашников“», — говорится в сообщении.
Специальное покрытие «Накидка» способно снижать заметность боевой техники при спутниковой и авиационной разведки. Кроме того, благодаря оно обеспечивает оптическую маскировку.
Ранее URA.RU писало, что на курганских БМП «Манул» планируют установить новый боевой модуль «Эпоха». Он позволит бронемашине с большой дистанции поражать артиллерийским огнем аналогичную технику.
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