Один из автобусов 45 маршрута почти со всех сторон расписан рекламой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Курганские предприниматели показали, как их коллеги, участвующие в транспортной реформе, нарушают правила перевозок. Например, Для фиксации нарушений корреспондент URA.RU вместе с представителем перевозчика Виктора Ильина наблюдал за перемещением автобусов маршрутов №45 на конечной остановке «Улица Криволапова».

«С утра на линии по маршруту № 45, дублирующему наш №75, выехало шесть экипажей вместо положенных четырех. Соответственно четыре мы можем проследить по карте, а оставшиеся два — нет. На некоторых из автобусов по бокам имеется реклама, которая может располагаться только на задней части транспорта. Не обозначен и номер маршрута 45 на задней части», — рассказал о ситуации представитель перевозчика.

На карте сайта МКУ «Транспортное управление» отображались лишь четыре автобуса. Два автобуса, зафиксированные на видео, за время наблюдения на карте не появились. На боковой части одного из них была наклеена реклама. Также замечено, что на задней части обоих автобусов нет указателя маршрута. Такие требования установлены постановлением администрации Кургана от 14.11.2022 года №8309 о визуальном оформлении транспортных средств, размещенном на сайте мэрии.

Администрация Кургана сообщила в ответе на запрос корреспондента, что по маршруту №45, в связи с поломкой автобусов, работающих на линии, перевозчиком в срочном порядке были выпущены два резервных автобуса. «В связи со спецификой работы программного обеспечения, некоторое время данные по резервным транспортным средствам не отображались на сайте МКУ «Транспортное управление» — ответили в мэрии. Также уточнили, что подобная замена предусмотрена условиями контракта. Почему размещена реклама по бокам и ломаются новые автобусы, ответа не последовало.



Ранее URA.RU писало, что курганский Союз транспортных организаций обвинил перевозчиков, отвечающих за старые маршруты. Представители организация утверждают, что действия перевозчиков приводят к увеличению интервала движения.