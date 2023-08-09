Кандидат в депутаты гордумы Тюмени сдал больше 40% недействительных подписей

Активиста Владимира Осейчука сняли с выборов в гордуму Тюмени

10 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Из 121 подписи недействительными признаны 52 Фото: Николай Бастриков © URA.RU Активисту Владимиру Осейчуку официально отказали в регистрации кандидатом в депутаты гордумы Тюмени. Об этом сообщает ТИК Ленинского округа областной столицы. По информации избиркома, более 40% подписей, представленных общественником, оказались недействительными. «Кандидат представил на регистрацию 121 подпись, проверке были подвергнуты все представленные кандидатом подписи. Из 121 подписи избирателей признаны недействительными 52 подписи», — говорится в документе ТИК об отказе в регистрации Осейчука. Осейчук шел на выборы самовыдвиженцем по избирательному округу №16. Кандидат запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.

Активисту Владимиру Осейчуку официально отказали в регистрации кандидатом в депутаты гордумы Тюмени. Об этом сообщает ТИК Ленинского округа областной столицы. По информации избиркома, более 40% подписей, представленных общественником, оказались недействительными. «Кандидат представил на регистрацию 121 подпись, проверке были подвергнуты все представленные кандидатом подписи. Из 121 подписи избирателей признаны недействительными 52 подписи», — говорится в документе ТИК об отказе в регистрации Осейчука. Осейчук шел на выборы самовыдвиженцем по избирательному округу №16. Кандидат запомнился в Тюмени несколькими громкими высказываниями. В частности, он предлагал ограничить зарплату депутатов пятью МРОТ, а также заявлял о создании партии, целью которой являлась бы «бархатная революция» в России.