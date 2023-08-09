Авиакомпания «Ямал» запустит вместительные лайнеры для возвращения отпускников

Авиакомпания увеличила провозную емкость на рейсах
Авиакомпания «Ямал» с 15 августа запустит вместительные лайнеры из курортных городов России и обратно. Об этом сообщает официальный telegram-канал компании.
«Увеличили провозную емкость на рейсах. 15 августа начнут летать рейсы YC 9022 Сочи — Ноябрьск, YC 9019 Надым — Сочи, YC 9019 Новый Уренгой — Сочи», — говорится в сообщении. Представители авиакомпании предупредили ямальцев, что количество мест ограничено.
Ранее жители региона сообщили, что не могут вернуться на Ямал из-за проблем с билетами. Люди жаловались, что не могут купить билеты на прямые рейсы.
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