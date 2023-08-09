09 августа 2023
08 августа 2023

Авиакомпания «Ямал» запустит вместительные лайнеры для возвращения отпускников

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, самолет
Авиакомпания увеличила провозную емкость на рейсах Фото:

Авиакомпания «Ямал» с 15 августа запустит вместительные лайнеры из курортных городов России и обратно. Об этом сообщает официальный telegram-канал компании.

«Увеличили провозную емкость на рейсах. 15 августа начнут летать рейсы YC 9022 Сочи — Ноябрьск, YC 9019 Надым — Сочи, YC 9019 Новый Уренгой — Сочи», — говорится в сообщении. Представители авиакомпании предупредили ямальцев, что количество мест ограничено.

Ранее жители региона сообщили, что не могут вернуться на Ямал из-за проблем с билетами. Люди жаловались, что не могут купить билеты на прямые рейсы.

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Авиакомпания «Ямал» с 15 августа запустит вместительные лайнеры из курортных городов России и обратно. Об этом сообщает официальный telegram-канал компании. «Увеличили провозную емкость на рейсах. 15 августа начнут летать рейсы YC 9022 Сочи — Ноябрьск, YC 9019 Надым — Сочи, YC 9019 Новый Уренгой — Сочи», — говорится в сообщении. Представители авиакомпании предупредили ямальцев, что количество мест ограничено. Ранее жители региона сообщили, что не могут вернуться на Ямал из-за проблем с билетами. Люди жаловались, что не могут купить билеты на прямые рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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