Путин: ВТБ получит контрольный пакет акций объединенной судостроительной корпорации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин поддержал передачу контрольного пакета акций ОСК ВТБ Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что ВТБ получит контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом стало известно на встрече президента с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

«Правительство РФ […] вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций ОСК. Я поддерживаю это предложение», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводили «Известия». Костин выразил уверенность, что ВТБ справится с возложенной на него ответственностью.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВТБ получит контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом стало известно на встрече президента с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. «Правительство РФ […] вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций ОСК. Я поддерживаю это предложение», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводили «Известия». Костин выразил уверенность, что ВТБ справится с возложенной на него ответственностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...