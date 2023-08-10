Путин: ВТБ получит контрольный пакет акций объединенной судостроительной корпорации

Владимир Путин поддержал передачу контрольного пакета акций ОСК ВТБ
Президент России Владимир Путин заявил, что ВТБ получит контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом стало известно на встрече президента с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.
«Правительство РФ […] вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций ОСК. Я поддерживаю это предложение», — заявил Путин. Трансляцию встречи проводили «Известия». Костин выразил уверенность, что ВТБ справится с возложенной на него ответственностью.
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