Разрыв РФ с Danone вызвал резкий спад цен на челябинское молоко

Закупочные цены на молоко снизились из-за ухода Danone Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Разрыв отношений с Danone привел к резкому падению закупочных цен на молоко в Челябинской области. Как URA.RU рассказали фермеры региона, с начала года стоимость литра снизилась на четыре рубля.

«Молокозаводы стали снижать закупочные цены на молоко. С начала года стоимость упала на четыре рубля, если считать без НДС. Падение спровоцировано уходом Danone из страны», — пояснил URA.RU глава хозяйства «Заря» Андрей Левченко из Сосновского района.

По словам собеседника, если в 2022 году закупочные цены достигали 35 — 36 рублей за литр, то летом 2023 года не превышают 28 рублей. Снижение активности французского производителя в Свердловской области привело к переизбытку молока на челябинском рынке.

«В начале лета цены снизились. Продавали по 29 рублей, теперь — на рубль дешевле», — сообщила URA.RU директор кооператива «Буренка» Чебаркульского района Динара Муратова.

Летом предприятие реализует по 10 тысяч тонн молока каждые сутки. Только крепкие связи с заводом-покупателем позволили удержать цены. По словам собеседницы, производители из Татарстана готовы везти в регион продукцию за 23 рубля, включая транспортные расходы.

Молочники отметили, что балансируют на грани рентабельности или чуть ниже. В региональном минсельхозе признают сложности. В 2023 году челябинские власти на условиях софинансирования с федеральным бюджетом выплатили 134 млн рублей в качестве субсидий. Средства предназначены для компенсации расходов на производство молока. Также выделены средства на поддержку племенного животноводства (82,7 млн) и в целом — животноводства (248 млн из областного бюджета). По другим статьям фермерам заплатят 241 млн на строительство капексов для строительства и оборудования молочных ферм, 199 млн — на приобретение техники.

В марте руководство Danone заявило о приостановке инвестиций в российские проекты. При этом производство молочной продукции продолжилось. В середине июля федеральные власти объявили о передаче активов бренда под управление российским менеджментом.