Danone отказывается от своих глобальных брендов в России

«Известия»: Danone готовится отказаться от своих крупных брендов Activia, Alpro и Actimel в России

07 апреля 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

Компания думает над тем, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных международных брендов в России. Среди них — Activia, об этом рассказал источник на рынке, которому известны планы иностранной компании. «Производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России, а именно речь идет о Activia, Alpro, Actimel и Danone», — сообщает источник газете «Известия». В компании дополнили, что они изучают то, как можно сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Как писалось в социальных сетях, представители компании изучают разные варианты. Они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые продаются под известными названиями. Например, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» производитель может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию. Ранее сообщалось, что заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Инвесторам предложено от 75%, так как Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных международных брендов в России. Среди них — Activia, об этом рассказал источник на рынке, которому известны планы иностранной компании. «Производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России, а именно речь идет о Activia, Alpro, Actimel и Danone», — сообщает источник газете «Известия». В компании дополнили, что они изучают то, как можно сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Как писалось в социальных сетях, представители компании изучают разные варианты. Они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые продаются под известными названиями. Например, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» производитель может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию. Ранее сообщалось, что заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Инвесторам предложено от 75%, так как Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.