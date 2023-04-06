06 апреля 2023

Danone отказывается от своих глобальных брендов в России

«Известия»: Danone готовится отказаться от своих крупных брендов Activia, Alpro и Actimel в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Ашан в Перми ассортимент товаров, торговля, покупатель, йогурты, магазин, ашан, полки магазина
Компания думает над тем, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных международных брендов в России. Среди них — Activia, об этом рассказал источник на рынке, которому известны планы иностранной компании.

«Производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России, а именно речь идет о Activia, Alpro, Actimel и Danone», — сообщает источник газете «Известия». В компании дополнили, что они изучают то, как можно сделать международные бренды более релевантными для локального рынка.

Как писалось в социальных сетях, представители компании изучают разные варианты. Они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые продаются под известными названиями. Например, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» производитель может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

Ранее сообщалось, что заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Инвесторам предложено от 75%, так как Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных международных брендов в России. Среди них — Activia, об этом рассказал источник на рынке, которому известны планы иностранной компании. «Производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от своих международных брендов в России, а именно речь идет о Activia, Alpro, Actimel и Danone», — сообщает источник газете «Известия». В компании дополнили, что они изучают то, как можно сделать международные бренды более релевантными для локального рынка. Как писалось в социальных сетях, представители компании изучают разные варианты. Они могут использовать локальные имена для тех товаров, которые продаются под известными названиями. Например, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» производитель может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию. Ранее сообщалось, что заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Инвесторам предложено от 75%, так как Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...