Прокуратура заинтересовалась компанией, отвечающей за тепловые сети Челябинска

10 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку компании МУП «ЧКТС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура организовала проверку МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) после ряда обращений от граждан по поводу отключения горячей воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверки будет дана оценка действий ответственных лиц. «Организована поверка по факту отключения горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов города в результате непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП „ЧКТС“. По итогам проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, подготовку муниципального образования к прохождению отопительного периода», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. О проблеме, связанной с отсутствием горячей воды, заявили жители города. У многих ее отключили вне графика. Все это связали с авариями, для устранения которых необходимо отрезать людям воду. Директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин признал наличие повреждений на сетях. Однако, по его словам, паниковать не стоит. Все работы будут закончены, а отопительный сезон начнется по графику. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас коммунальные предприятия справляются с объемом заявок, поступающих от жителей областного центра. Ремонтные работы выполняются. Ситуация находится под постоянным контролем мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура организовала проверку МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) после ряда обращений от граждан по поводу отключения горячей воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверки будет дана оценка действий ответственных лиц. «Организована поверка по факту отключения горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов города в результате непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП „ЧКТС“. По итогам проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, подготовку муниципального образования к прохождению отопительного периода», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. О проблеме, связанной с отсутствием горячей воды, заявили жители города. У многих ее отключили вне графика. Все это связали с авариями, для устранения которых необходимо отрезать людям воду. Директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин признал наличие повреждений на сетях. Однако, по его словам, паниковать не стоит. Все работы будут закончены, а отопительный сезон начнется по графику. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас коммунальные предприятия справляются с объемом заявок, поступающих от жителей областного центра. Ремонтные работы выполняются. Ситуация находится под постоянным контролем мэрии.