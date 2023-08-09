Прокуратура заинтересовалась компанией, отвечающей за тепловые сети Челябинска

Прокуратура организовала проверку МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) после ряда обращений от граждан по поводу отключения горячей воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверки будет дана оценка действий ответственных лиц.
«Организована поверка по факту отключения горячего водоснабжения в ряде многоквартирных домов города в результате непрохождения гидравлических испытаний на тепловых сетях, эксплуатируемых МУП „ЧКТС“. По итогам проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) лиц, ответственных за организацию горячего водоснабжения, подготовку муниципального образования к прохождению отопительного периода», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
О проблеме, связанной с отсутствием горячей воды, заявили жители города. У многих ее отключили вне графика. Все это связали с авариями, для устранения которых необходимо отрезать людям воду. Директор МУП «ЧКТС» Дмитрий Мухин признал наличие повреждений на сетях. Однако, по его словам, паниковать не стоит. Все работы будут закончены, а отопительный сезон начнется по графику.
В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас коммунальные предприятия справляются с объемом заявок, поступающих от жителей областного центра. Ремонтные работы выполняются. Ситуация находится под постоянным контролем мэрии.
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