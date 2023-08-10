В ДНР заявили, что Россия готова к наступлению на Украине

Советник Пушилина Гагин: армия России готова перейти к наступлению в ДНР
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Ян Гагин отметил, что занимать оборонительную позицию на данный момент все же выгоднее Фото:
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Подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что пока обороняться более выгодно.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что мобилизованные солдаты уже прошли достаточную подготовку в этом регионе. Также российские солдаты в этом регионе обладают необходимыми средствами для наступления.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли более выгодные позиции в районах местных населенных пунктов.

Также российские войска в ДНР успешно отражают натиск противника. 8 августа группировка «Юг» отразила 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на донецком направлении, передает RT.

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Подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что пока обороняться более выгодно. «Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что мобилизованные солдаты уже прошли достаточную подготовку в этом регионе. Также российские солдаты в этом регионе обладают необходимыми средствами для наступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли более выгодные позиции в районах местных населенных пунктов. Также российские войска в ДНР успешно отражают натиск противника. 8 августа группировка «Юг» отразила 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на донецком направлении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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