В ДНР заявили, что Россия готова к наступлению на Украине

Советник Пушилина Гагин: армия России готова перейти к наступлению в ДНР

10 августа 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Ян Гагин отметил, что занимать оборонительную позицию на данный момент все же выгоднее Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что пока обороняться более выгодно. «Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что мобилизованные солдаты уже прошли достаточную подготовку в этом регионе. Также российские солдаты в этом регионе обладают необходимыми средствами для наступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли более выгодные позиции в районах местных населенных пунктов. Также российские войска в ДНР успешно отражают натиск противника. 8 августа группировка «Юг» отразила 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на донецком направлении, передает RT.

Подразделения армии России в ДНР готовы перейти в наступление. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что пока обороняться более выгодно. «Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. Гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти», — заявил Ян Гагин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что мобилизованные солдаты уже прошли достаточную подготовку в этом регионе. Также российские солдаты в этом регионе обладают необходимыми средствами для наступления. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что российские войска продвигаются на купянском направлении. Подразделения заняли более выгодные позиции в районах местных населенных пунктов. Также российские войска в ДНР успешно отражают натиск противника. 8 августа группировка «Юг» отразила 18 атак штурмовых групп ВСУ за сутки на донецком направлении, передает RT.