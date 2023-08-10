Марочко заявил об успешном наступлении российских войск под Купянском 10 августа 2023 в 09:42 Размер текста - 17 + ВС РФ откинули украинскую артиллерию от границ ЛНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, были заняты более выгодные позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что российские военные деоккупировали ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ ЛНР. По словам Марочко, ВС РФ разместились на 20 опорных пунктах украинцев, а также заняли 15 наблюдательных постов. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала обострение ситуации на восточном фронте для армии Киева. Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Андрей Канашевич предложил жителям района Харьковской области эвакуироваться. Он посоветовал им выехать на безопасные территории, передает RT. Вооруженные силы РФ успешно продвигаются на купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское улучшено тактическое положение российских штурмующих подразделений, были заняты более выгодные позиции», — рассказал Марочко РИА Новости. Он добавил, что российские военные деоккупировали ряд населенных пунктов в Харьковской области, а также откинули украинскую артиллерию от границ ЛНР. По словам Марочко, ВС РФ разместились на 20 опорных пунктах украинцев, а также заняли 15 наблюдательных постов. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала обострение ситуации на восточном фронте для армии Киева. Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Андрей Канашевич предложил жителям района Харьковской области эвакуироваться. Он посоветовал им выехать на безопасные территории, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям