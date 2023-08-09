Мэрия ввела ограничения для водителей возле курганского завода

В Кургане запретили остановку и парковку возле заводской территории на проспекте Конституции. Постановление о запрете парковки возле завода «Велфарм» появилось на сайте администрации Кургана.
«Запретить остановку и стоянку транспортных средств <…> на нечетной стороне проезжей части пр. Конституции, на участке улично-дорожной сети, расположенном вдоль границ предприятия ООО „Велфарм“», — говорится в документе. Автотранспорт запрещается парковать возле здания №11 и вдоль проезда к зданию заводоуправления.
Меру ввели для обеспечения антитеррористической защищенности завода. На месте будут установлены знаки о запрете остановки и работе эвакуатора.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили парковку возле музея. Ограничение ввели на улице Климова рядом с домом-музеем декабристов.
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