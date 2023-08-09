09 августа 2023

Мэрия ввела ограничения для водителей возле курганского завода

В Кургане запретили парковку возле завода «Велфарм»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, двор, автомобили, парковка, легковушка
В Кургане ввели новое ограничение для водителей Фото:

В Кургане запретили остановку и парковку возле заводской территории на проспекте Конституции. Постановление о запрете парковки возле завода «Велфарм» появилось на сайте администрации Кургана.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств <…> на нечетной стороне проезжей части пр. Конституции, на участке улично-дорожной сети, расположенном вдоль границ предприятия ООО „Велфарм“», — говорится в документе. Автотранспорт запрещается парковать возле здания №11 и вдоль проезда к зданию заводоуправления.

Меру ввели для обеспечения антитеррористической защищенности завода. На месте будут установлены знаки о запрете остановки и работе эвакуатора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили парковку возле музея. Ограничение ввели на улице Климова рядом с домом-музеем декабристов.

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В Кургане запретили остановку и парковку возле заводской территории на проспекте Конституции. Постановление о запрете парковки возле завода «Велфарм» появилось на сайте администрации Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспортных средств <…> на нечетной стороне проезжей части пр. Конституции, на участке улично-дорожной сети, расположенном вдоль границ предприятия ООО „Велфарм“», — говорится в документе. Автотранспорт запрещается парковать возле здания №11 и вдоль проезда к зданию заводоуправления. Меру ввели для обеспечения антитеррористической защищенности завода. На месте будут установлены знаки о запрете остановки и работе эвакуатора. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане запретили парковку возле музея. Ограничение ввели на улице Климова рядом с домом-музеем декабристов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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