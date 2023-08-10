В Германии испугались, что действия Шольца втянут страну в конфликт на Украине

Германия может вступить в прямой конфликт с Россией после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
«Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 километров (Taurus), которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации и подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией», — написала Севим Дагделен на своей странице в X (прежнее название Twitter). Она также отметила, что большинство депутатов в правительстве Германии высказываются за поставки Taurus. Однако, по результатам социологического исследования службы Forsa, это идет в противовес с мнением жителей страны.
Дагделен добавила, что Киев обязательно применит поставленные ракеты для ударов по России. Обещания Украины не делать этого политик считает наивными.
В Германии еще не решили, отправлять или нет дальнобойные ракеты Taurus Украине. Однако немецкие политики продолжают продвигать эту идею. Киев запросил эти ракеты у ФРГ еще в мае, передает RT.
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