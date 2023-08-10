В Германии испугались, что действия Шольца втянут страну в конфликт на Украине

Депутат бундестага Дагделен: поставки ракет Taurus Украине втянут Германию в СВО
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Немецкие политики из собственной партии канцлера Германии Олафа Шольца настаивают на поставках Киеву ракет Taurus Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия может вступить в прямой конфликт с Россией после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

«Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 километров (Taurus), которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации и подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией», — написала Севим Дагделен на своей странице в X (прежнее название Twitter). Она также отметила, что большинство депутатов в правительстве Германии высказываются за поставки Taurus. Однако, по результатам социологического исследования службы Forsa, это идет в противовес с мнением жителей страны.

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Дагделен добавила, что Киев обязательно применит поставленные ракеты для ударов по России. Обещания Украины не делать этого политик считает наивными.

В Германии еще не решили, отправлять или нет дальнобойные ракеты Taurus Украине. Однако немецкие политики продолжают продвигать эту идею. Киев запросил эти ракеты у ФРГ еще в мае, передает RT.

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Германия может вступить в прямой конфликт с Россией после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом заявил депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. «Поставка на Украину немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 километров (Taurus), которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к очередной опасной эскалации и подтолкнула бы Германию все ближе к прямой войне с Россией», — написала Севим Дагделен на своей странице в X (прежнее название Twitter). Она также отметила, что большинство депутатов в правительстве Германии высказываются за поставки Taurus. Однако, по результатам социологического исследования службы Forsa, это идет в противовес с мнением жителей страны. Дагделен добавила, что Киев обязательно применит поставленные ракеты для ударов по России. Обещания Украины не делать этого политик считает наивными. В Германии еще не решили, отправлять или нет дальнобойные ракеты Taurus Украине. Однако немецкие политики продолжают продвигать эту идею. Киев запросил эти ракеты у ФРГ еще в мае, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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