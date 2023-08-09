На чиновников Кургана завели уголовное дело за смерть людей в пожарах

За смерть людей в пожарах на чиновников мэрии Кургана было заведено уголовное дело за халатность. Об этом сообщил депутат Курганской гордумы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице «Вконтакте». Также он предоставил фото ответа от прокуратуры Курганской области по данному делу.
«В ходе проверок в деятельности администрации Кургана установлены факты ненадлежащего оповещения населения и проведения эвакуационных мероприятий 7 мая. По результатам прокурорской проверки, следственным управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек)», — указано в ответе ведомства. По указанным фактам, главе города Елене Ситниковой прокуратурой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Ранее URA.RU писало, что силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в Москву. Дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.
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