На чиновников Кургана завели уголовное дело за смерть людей в пожарах

10 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Прокуратура возбудила уголовное дело на мэрию Кургана по статье о халатности, повлекшей смерть двух и более человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 За смерть людей в пожарах на чиновников мэрии Кургана было заведено уголовное дело за халатность. Об этом сообщил депутат Курганской гордумы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице «Вконтакте». Также он предоставил фото ответа от прокуратуры Курганской области по данному делу. «В ходе проверок в деятельности администрации Кургана установлены факты ненадлежащего оповещения населения и проведения эвакуационных мероприятий 7 мая. По результатам прокурорской проверки, следственным управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек)», — указано в ответе ведомства. По указанным фактам, главе города Елене Ситниковой прокуратурой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ранее URA.RU писало, что силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в Москву. Дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.

За смерть людей в пожарах на чиновников мэрии Кургана было заведено уголовное дело за халатность. Об этом сообщил депутат Курганской гордумы Яков Сидоров в прямом эфире на своей странице «Вконтакте». Также он предоставил фото ответа от прокуратуры Курганской области по данному делу. «В ходе проверок в деятельности администрации Кургана установлены факты ненадлежащего оповещения населения и проведения эвакуационных мероприятий 7 мая. По результатам прокурорской проверки, следственным управлением СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, которая повлекла смерть двух и более человек)», — указано в ответе ведомства. По указанным фактам, главе города Елене Ситниковой прокуратурой было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ранее URA.RU писало, что силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в Москву. Дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.