Москве передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время пожаров

13 июля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Уголовное дело по работе курганской мэрии передано в Главное следственное управление СК РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в главное следственное управление СК РФ. Такой ответ от прокуратуры получил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации г. Кургана при организации и проведении эвакуационных мероприятий, первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ. Дело было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ», — сообщается в уведомлении. Во время эфира Сидоров продемонстрировал документ с уведомлением от прокуратуры Курганской области. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Новость будет дополнена, когда ответ будет получен. Ранее Сидоров заявлял, что намерен привлечь к ответственности чиновников мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Сидоров посоветовал погорельцам направлять иски о возмещении ущерба, не дожидаясь возбуждения уголовных дел в отношении администрации. Также сообщалось, что депутат планировал организовать написание массовых жалоб президенту РФ Владимиру Путину по поводу единовременных выплат погорельцам. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в главное следственное управление СК РФ. Такой ответ от прокуратуры получил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации г. Кургана при организации и проведении эвакуационных мероприятий, первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ. Дело было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ», — сообщается в уведомлении. Во время эфира Сидоров продемонстрировал документ с уведомлением от прокуратуры Курганской области. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Новость будет дополнена, когда ответ будет получен. Ранее Сидоров заявлял, что намерен привлечь к ответственности чиновников мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Сидоров посоветовал погорельцам направлять иски о возмещении ущерба, не дожидаясь возбуждения уголовных дел в отношении администрации. Также сообщалось, что депутат планировал организовать написание массовых жалоб президенту РФ Владимиру Путину по поводу единовременных выплат погорельцам. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.