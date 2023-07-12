12 июля 2023

Москве передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Уголовное дело по работе курганской мэрии передано в Главное следственное управление СК РФ Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в главное следственное управление СК РФ. Такой ответ от прокуратуры получил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации г. Кургана при организации и проведении эвакуационных мероприятий, первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ. Дело было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ», — сообщается в уведомлении.

Во время эфира Сидоров продемонстрировал документ с уведомлением от прокуратуры Курганской области. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Новость будет дополнена, когда ответ будет получен.

Ранее Сидоров заявлял, что намерен привлечь к ответственности чиновников мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Сидоров посоветовал погорельцам направлять иски о возмещении ущерба, не дожидаясь возбуждения уголовных дел в отношении администрации. Также сообщалось, что депутат планировал организовать написание массовых жалоб президенту РФ Владимиру Путину по поводу единовременных выплат погорельцам. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.

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Силовики передали уголовное дело по работе мэрии Кургана во время масштабных пожаров в главное следственное управление СК РФ. Такой ответ от прокуратуры получил депутат гордумы Кургана Яков Сидоров. Об этом депутат заявил во время прямой трансляции на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами администрации г. Кургана при организации и проведении эвакуационных мероприятий, первым отделом по расследованию особо важных дел СК РФ Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ. Дело было передано для организации дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК РФ», — сообщается в уведомлении. Во время эфира Сидоров продемонстрировал документ с уведомлением от прокуратуры Курганской области. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. Новость будет дополнена, когда ответ будет получен. Ранее Сидоров заявлял, что намерен привлечь к ответственности чиновников мэрии Кургана, отвечавших за оповещение и эвакуацию во время пожаров. Сидоров посоветовал погорельцам направлять иски о возмещении ущерба, не дожидаясь возбуждения уголовных дел в отношении администрации. Также сообщалось, что депутат планировал организовать написание массовых жалоб президенту РФ Владимиру Путину по поводу единовременных выплат погорельцам. В мае во время пожаров в Курганской области погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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