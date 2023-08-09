В ЯНАО набирают контрактников в Росгвардию для службы в новых регионах РФ

10 августа 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО могут заключить контракт с Росгвардией для службы в новых регионах РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росгвардии по ЯНАО объявляет набор сотрудников для прохождения службы в бригаде особого назначения на территории новых регионов России. Ямальцы будут получать достойное денежное довольствие и все положенные льготы, сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Росгвардии по ЯНАО осуществляет набор граждан для прохождения военной службы по контракту на срок 1 год, 3 года, 5 лет на территории новых субъектов Российской Федерации. Полный социальный пакет, заработная плата от 200 тысяч рублей, единовременная выплата — 195 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО. В случаях участия в боевых действиях, ямальцы могут претендовать на региональную выплату. Она составляет 300 тысяч рублей. Подписать контракт могут лица от 18 до 50 лет, получившие образование не ниже среднего. Претенденты не должны иметь штрафов и судимостей за преступления и правонарушения, связанные с употреблением запрещенных веществ.

Управление Росгвардии по ЯНАО объявляет набор сотрудников для прохождения службы в бригаде особого назначения на территории новых регионов России. Ямальцы будут получать достойное денежное довольствие и все положенные льготы, сообщили в пресс-службе ведомства. «Управление Росгвардии по ЯНАО осуществляет набор граждан для прохождения военной службы по контракту на срок 1 год, 3 года, 5 лет на территории новых субъектов Российской Федерации. Полный социальный пакет, заработная плата от 200 тысяч рублей, единовременная выплата — 195 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе управления Росгвардии по ЯНАО. В случаях участия в боевых действиях, ямальцы могут претендовать на региональную выплату. Она составляет 300 тысяч рублей. Подписать контракт могут лица от 18 до 50 лет, получившие образование не ниже среднего. Претенденты не должны иметь штрафов и судимостей за преступления и правонарушения, связанные с употреблением запрещенных веществ.