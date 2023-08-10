Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в причастности к убийству Дарьи Дугиной

Иван Рыбин признал свою вину (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье погибла дочь философа Дугина
Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил адвокат Рыбина из зала суда
«Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину», — сообщил адвокат, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Отмечается, что расследование уголовного дела на данный момент завершено.
Ранее Рыбин был задержан за сбор данных через базы МВД. Полученную информацию он продавал заказчикам.
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