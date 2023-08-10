Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в причастности к убийству Дарьи Дугиной

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Иван Рыбин признал свою вину (архивное фото) Фото:
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Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил адвокат Рыбина из зала суда

«Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину», — сообщил адвокат, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Отмечается, что расследование уголовного дела на данный момент завершено.

Ранее Рыбин был задержан за сбор данных через базы МВД. Полученную информацию он продавал заказчикам.

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Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил адвокат Рыбина из зала суда «Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину», — сообщил адвокат, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Отмечается, что расследование уголовного дела на данный момент завершено. Ранее Рыбин был задержан за сбор данных через базы МВД. Полученную информацию он продавал заказчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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