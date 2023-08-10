Бывший сотрудник ГИБДД признал вину в причастности к убийству Дарьи Дугиной 10 августа 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + Иван Рыбин признал свою вину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил адвокат Рыбина из зала суда «Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину», — сообщил адвокат, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Отмечается, что расследование уголовного дела на данный момент завершено. Ранее Рыбин был задержан за сбор данных через базы МВД. Полученную информацию он продавал заказчикам. Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил адвокат Рыбина из зала суда «Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал вину», — сообщил адвокат, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Отмечается, что расследование уголовного дела на данный момент завершено. Ранее Рыбин был задержан за сбор данных через базы МВД. Полученную информацию он продавал заказчикам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям