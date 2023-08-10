Иммунолог предупредил об опасности нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса «Эрис» может стать более опасным из-за мутаций. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков, отметив, что такой штамм более опасный.
«Остается серьезная вероятность, что возникнет такая мутация коронавируса, которая окажется более патогенной. Многие специалисты этого опасаются, но контролировать это невозможно», — заявил Николай Крючков, его слова приводит «Ридус». Он также отметил, что новая мутация коронавируса более заразная, чем предыдущие.
Иммунолог также отметил, что в октябре количество заболевших будет расти. Однако это будет вряд ли связано с мутацией коронавируса, отмечает Крючков.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России были обнаружены случаи заражения новым вариантом коронавируса «Эрис». Им заболели 17 человек. Такая статистика приводится с апреля по август.
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