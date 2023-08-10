В Ереване отменили концерт Little Big из-за угроз безопасности

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Выступление группы "Little Big" на фестивале Ural Music Night. Екатеринбург, портрет, little big, литл биг, прусикин илья, ильич
Ранее Илья Прусикин (признан иноагентом в России) использовал крест как скейтборд Фото:

Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.

«Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщается на странице коллектива в социальной сети «Вконтакте».

Ранее граждане Армении потребовали возбудить уголовное дело против основателя группы Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Дело в том, что ранее Прусикин использовал христианский крест как скейтборд, передают News.ru.

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Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. «Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщается на странице коллектива в социальной сети «Вконтакте». Ранее граждане Армении потребовали возбудить уголовное дело против основателя группы Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Дело в том, что ранее Прусикин использовал христианский крест как скейтборд, передают News.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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