В Ереване отменили концерт Little Big из-за угроз безопасности

Ранее Илья Прусикин (признан иноагентом в России) использовал крест как скейтборд
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты.
«Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщается на странице коллектива в социальной сети «Вконтакте».
Ранее граждане Армении потребовали возбудить уголовное дело против основателя группы Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Дело в том, что ранее Прусикин использовал христианский крест как скейтборд, передают
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