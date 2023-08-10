В Ереване отменили концерт Little Big из-за угроз безопасности 10 августа 2023 в 20:37 Размер текста - 17 + Ранее Илья Прусикин (признан иноагентом в России) использовал крест как скейтборд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. «Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщается на странице коллектива в социальной сети «Вконтакте». Ранее граждане Армении потребовали возбудить уголовное дело против основателя группы Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Дело в том, что ранее Прусикин использовал христианский крест как скейтборд, передают News.ru . Концерт Little Big в Ереване отменили из-за угроз безопасности. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты. «Концерт, запланированный на 12 августа в Ереване, отменен. Причина — угрозы безопасности. Организаторы не могут гарантировать, что мероприятие пройдет без происшествий», — сообщается на странице коллектива в социальной сети «Вконтакте». Ранее граждане Армении потребовали возбудить уголовное дело против основателя группы Ильи Прусикина (признан иноагентом в России). Дело в том, что ранее Прусикин использовал христианский крест как скейтборд, передают News.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям