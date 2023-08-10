В Екатеринбурге в жилом комплексе «Антарес» выставили на продажу трехкомнатную квартиру с рекордной ценой за квадратный метр 951 тысяча рублей. Полная стоимость жилья, обставленного мебелью из Европы, составляет 118 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито».
Квартира с общей площадью 124 квадратных метров и ценой каждого 951,6 тысяча рублей находится на 25 этаже элитной высотки ЖК «Антарес». Владелец уверяет, что интерьер жилья наполнен мебелью мастеров из Италии, Германии и Нидерландов, а также предметами 19 века, купленными во Франции на выставке антикваров в Бордо.
«На проверку подлинности элементов интерьера есть возможность оценить документацию от производителей.», — пишет продавец. Также в трехкомнатной квартире установлены цельные плиты из натурального мрамора и панорамные окна.
Для примера, установленная цена владельцем за квадратный метр, больше в девять раз средней стоимости «квадрата» в квартирах вторичного рынка Екатеринбурга (104,5 тысяч рублей), а еще ценник в 951,56 тысячу рублей переплюнул стоимость самого дорого квадратного метра в клубном доме «Тихвинъ». Там он стоит 563,2 тысячи рублей.
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