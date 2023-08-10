10 августа 2023

В Екатеринбурге продают квартиру с рекордной ценой квадратного метра почти за миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, жилые высотки антарес, жилой комплекс антарес
Стоимость самого дорогого «квадрата» в роскошной квартире ЖК «Антарес» составляет 951 тысяча рублей Фото:

В Екатеринбурге в жилом комплексе «Антарес» выставили на продажу трехкомнатную квартиру с рекордной ценой за квадратный метр 951 тысяча рублей. Полная стоимость жилья, обставленного мебелью из Европы, составляет 118 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито».

Квартира с общей площадью 124 квадратных метров и ценой каждого 951,6 тысяча рублей находится на 25 этаже элитной высотки ЖК «Антарес». Владелец уверяет, что интерьер жилья наполнен мебелью мастеров из Италии, Германии и Нидерландов, а также предметами 19 века, купленными во Франции на выставке антикваров в Бордо.

«На проверку подлинности элементов интерьера есть возможность оценить документацию от производителей.», — пишет продавец. Также в трехкомнатной квартире установлены цельные плиты из натурального мрамора и панорамные окна.

Для примера, установленная цена владельцем за квадратный метр, больше в девять раз средней стоимости «квадрата» в квартирах вторичного рынка Екатеринбурга (104,5 тысяч рублей), а еще ценник в 951,56 тысячу рублей переплюнул стоимость самого дорого квадратного метра в клубном доме «Тихвинъ». Там он стоит 563,2 тысячи рублей.

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В Екатеринбурге в жилом комплексе «Антарес» выставили на продажу трехкомнатную квартиру с рекордной ценой за квадратный метр 951 тысяча рублей. Полная стоимость жилья, обставленного мебелью из Европы, составляет 118 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте «Авито». Квартира с общей площадью 124 квадратных метров и ценой каждого 951,6 тысяча рублей находится на 25 этаже элитной высотки ЖК «Антарес». Владелец уверяет, что интерьер жилья наполнен мебелью мастеров из Италии, Германии и Нидерландов, а также предметами 19 века, купленными во Франции на выставке антикваров в Бордо. «На проверку подлинности элементов интерьера есть возможность оценить документацию от производителей.», — пишет продавец. Также в трехкомнатной квартире установлены цельные плиты из натурального мрамора и панорамные окна. Для примера, установленная цена владельцем за квадратный метр, больше в девять раз средней стоимости «квадрата» в квартирах вторичного рынка Екатеринбурга (104,5 тысяч рублей), а еще ценник в 951,56 тысячу рублей переплюнул стоимость самого дорого квадратного метра в клубном доме «Тихвинъ». Там он стоит 563,2 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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