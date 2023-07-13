В Екатеринбурге продают квартиру со стоимостью квадратного метра более полумиллиона рублей. Фото 13 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 + Стоимость квадратного метра элитной квартиры превысила 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в клубном доме «Тихвинъ» выставили на продажу трехкомнатную квартиру со стоимостью одного квадратного метра более 500 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте по продаже и аренде квартир «Циан». Общая площадь трехкомнатной квартиры в «Тихвине» составляет 174 квадратных метров со стоимостью 98 млн рублей. Точная цена одного квадратного метра — 563,2 тысяч рублей. «Квартира с индивидуальным дизайном, полностью готова к проживанию», — сказал владелец. В клубном доме есть спа-центр, детские обучающие центры и рестораны. Также в лобби дома находятся круглосуточная охрана и консьерж-сервис. Ранее URA.RU писало, что в одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу дом за 110 млн рублей. На участке объекта стоят зимний сад, веранда и прудом с карпами. В Екатеринбурге в клубном доме «Тихвинъ» выставили на продажу трехкомнатную квартиру со стоимостью одного квадратного метра более 500 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте по продаже и аренде квартир «Циан». Общая площадь трехкомнатной квартиры в «Тихвине» составляет 174 квадратных метров со стоимостью 98 млн рублей. Точная цена одного квадратного метра — 563,2 тысяч рублей. «Квартира с индивидуальным дизайном, полностью готова к проживанию», — сказал владелец. В клубном доме есть спа-центр, детские обучающие центры и рестораны. Также в лобби дома находятся круглосуточная охрана и консьерж-сервис. Ранее URA.RU писало, что в одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу дом за 110 млн рублей. На участке объекта стоят зимний сад, веранда и прудом с карпами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям