В Екатеринбурге в клубном доме «Тихвинъ» выставили на продажу трехкомнатную квартиру со стоимостью одного квадратного метра более 500 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте по продаже и аренде квартир «Циан».
Общая площадь трехкомнатной квартиры в «Тихвине» составляет 174 квадратных метров со стоимостью 98 млн рублей. Точная цена одного квадратного метра — 563,2 тысяч рублей. «Квартира с индивидуальным дизайном, полностью готова к проживанию», — сказал владелец.
В клубном доме есть спа-центр, детские обучающие центры и рестораны. Также в лобби дома находятся круглосуточная охрана и консьерж-сервис.
Ранее URA.RU писало, что в одном из самых престижных коттеджных поселков Екатеринбурга выставили на продажу дом за 110 млн рублей. На участке объекта стоят зимний сад, веранда и прудом с карпами.
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