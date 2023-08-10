Челябинские волонтеры закупили учебные наборы для собак-саперов на СВО

10 августа 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Собак планируется обучать, пока они находятся в отпуске вместе с бойцами Фото: Московец Илья © URA.RU Волонтеры из Миасса (Челябинская область) приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. Наборы разработала московская компания. «Мы передали нашим отважным воинам четыре ящика с учебными реквизитами запахов для наших четвероногих защитников. Кинологи смогут обучить собак распознавать запахи взрывчатых веществ, которые использует военный блок НАТО», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Наборы были закуплены в компании «Реквизит» (Москва). Ее директор Андрей Федорков сделал волонтерам скидку. О покупке учебных реквизитов для собак ранее просили разведчики. Собаки вместе с бойцами приезжают в отпуск. За это время есть возможность обучить животных поиску взрывчатки.

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. Наборы разработала московская компания. «Мы передали нашим отважным воинам четыре ящика с учебными реквизитами запахов для наших четвероногих защитников. Кинологи смогут обучить собак распознавать запахи взрывчатых веществ, которые использует военный блок НАТО», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Наборы были закуплены в компании «Реквизит» (Москва). Ее директор Андрей Федорков сделал волонтерам скидку. О покупке учебных реквизитов для собак ранее просили разведчики. Собаки вместе с бойцами приезжают в отпуск. За это время есть возможность обучить животных поиску взрывчатки.