Челябинские волонтеры закупили учебные наборы для собак-саперов на СВО

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. Наборы разработала московская компания.
«Мы передали нашим отважным воинам четыре ящика с учебными реквизитами запахов для наших четвероногих защитников. Кинологи смогут обучить собак распознавать запахи взрывчатых веществ, которые использует военный блок НАТО», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».
Наборы были закуплены в компании «Реквизит» (Москва). Ее директор Андрей Федорков сделал волонтерам скидку.
О покупке учебных реквизитов для собак ранее просили разведчики. Собаки вместе с бойцами приезжают в отпуск. За это время есть возможность обучить животных поиску взрывчатки.
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