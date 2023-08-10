Челябинские волонтеры закупили учебные наборы для собак-саперов на СВО

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Таможенные собаки ищут запрещённые вещества и деньги. Екатеринбург, служебная собака, немецкая овчарка
Собак планируется обучать, пока они находятся в отпуске вместе с бойцами Фото:

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. Наборы разработала московская компания.

«Мы передали нашим отважным воинам четыре ящика с учебными реквизитами запахов для наших четвероногих защитников. Кинологи смогут обучить собак распознавать запахи взрывчатых веществ, которые использует военный блок НАТО», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Наборы были закуплены в компании «Реквизит» (Москва). Ее директор Андрей Федорков сделал волонтерам скидку.

О покупке учебных реквизитов для собак ранее просили разведчики. Собаки вместе с бойцами приезжают в отпуск. За это время есть возможность обучить животных поиску взрывчатки.

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Волонтеры из Миасса (Челябинская область) приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. Наборы разработала московская компания. «Мы передали нашим отважным воинам четыре ящика с учебными реквизитами запахов для наших четвероногих защитников. Кинологи смогут обучить собак распознавать запахи взрывчатых веществ, которые использует военный блок НАТО», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Наборы были закуплены в компании «Реквизит» (Москва). Ее директор Андрей Федорков сделал волонтерам скидку. О покупке учебных реквизитов для собак ранее просили разведчики. Собаки вместе с бойцами приезжают в отпуск. За это время есть возможность обучить животных поиску взрывчатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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