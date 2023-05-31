31 мая 2023

В Челябинской области собакам-саперам с зоны СВО нужны учебные реквизиты запахов

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, военные, кинолог, сапер, сво
Собаки-саперы спасают жизни бойцов и мирного населения Фото:

В Челябинской области разведчики просят помочь с приобретением двух учебных наборов запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО. На сбор денег и покупку есть две недели, рассказали URA.RU активисты.

«На защиту Родины наряду с отважными мужчинами и женщинами встали наши четвероногие друзья: собаки — саперы. Они каждый день спасают множество жизней наших бойцов на передовой, распознают взрывчатые вещества», — пишут активисты в группе «ZOV Миасса» в социальной сети «ВКонтакте».

Собакам необходимы учебные реквизиты запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. Разведчики просят помочь с приобретением двух наборов. Цена одного — 55 тыс. 500 рублей. На сбор денег и покупку есть две недели, пока собаки вместе с военнослужащими находятся в отпуске в Челябинской области.

Ранее жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей.

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В Челябинской области разведчики просят помочь с приобретением двух учебных наборов запахов взрывчатых веществ для собак-саперов, служащих в зоне СВО. На сбор денег и покупку есть две недели, рассказали URA.RU активисты. «На защиту Родины наряду с отважными мужчинами и женщинами встали наши четвероногие друзья: собаки — саперы. Они каждый день спасают множество жизней наших бойцов на передовой, распознают взрывчатые вещества», — пишут активисты в группе «ZOV Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». Собакам необходимы учебные реквизиты запахов взрывчатых веществ для кинологической службы. Разведчики просят помочь с приобретением двух наборов. Цена одного — 55 тыс. 500 рублей. На сбор денег и покупку есть две недели, пока собаки вместе с военнослужащими находятся в отпуске в Челябинской области. Ранее жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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