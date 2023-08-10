10 августа 2023

Минздрав РФ: 80 человек пострадало при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

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Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото:

Порядка 80 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область). Об этом сообщили в Минздраве РФ.

«После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек эвакуирован в центр Бурденко», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным telegram-канал 112, в здание врезался беспилотник. В соседних домах были выбиты окна. На заводе прошла тотальная эвакуация.

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Порядка 80 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область). Об этом сообщили в Минздраве РФ. «После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек эвакуирован в центр Бурденко», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным telegram-канал 112, в здание врезался беспилотник. В соседних домах были выбиты окна. На заводе прошла тотальная эвакуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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