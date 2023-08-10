Минздрав РФ: 80 человек пострадало при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде 11 августа 2023 в 00:01 Размер текста - 17 + Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии Фото: Московец Илья © URA.RU Порядка 80 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область). Об этом сообщили в Минздраве РФ. «После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек эвакуирован в центр Бурденко», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным telegram-канал 112, в здание врезался беспилотник. В соседних домах были выбиты окна. На заводе прошла тотальная эвакуация. Порядка 80 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область). Об этом сообщили в Минздраве РФ. «После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один человек эвакуирован в центр Бурденко», — сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По данным telegram-канал 112, в здание врезался беспилотник. В соседних домах были выбиты окна. На заводе прошла тотальная эвакуация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям