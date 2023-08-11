Минэкономики хочет разрешить только один тип беспилотников

Минэкономики России предлагает разрешить использование беспилотников (БЛП) для сельского хозяйства в рамках экспериментально-правового режима. Запрет на полеты дронов может быть снят в регионах, которые не входят в приграничную зону.
«Минэкономики предлагает исключить только беспилотники для сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Для этого предлагается ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) „Консорциума БАС“» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу департамента развития цифровой экономики министерства Владимира Волошина.
ЭПР хотят ввести в 12 регионах: Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой областях, Ставропольском, Алтайском краях и Татарстане. В этот список могут попасть и другие территории, кроме субъектов РФ, находящихся на границе. Полеты будут выполнятся по заявкам. ЭПР уже действует в Башкирии, Томской области, Камчатском крае, Чукотском АО, ЯНАО и ХМАО.
В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что в Минтрансе идет дискуссия на счет использования БЛП. Агродронам хотели разрешить полеты на высоте не более 150 метров. Запрете на запуск беспилотников был введен после атаки дронов ВСУ на Кремль.
Минэкономики России предлагает разрешить использование беспилотников (БЛП) для сельского хозяйства в рамках экспериментально-правового режима. Запрет на полеты дронов может быть снят в регионах, которые не входят в приграничную зону. «Минэкономики предлагает исключить только беспилотники для сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Для этого предлагается ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) „Консорциума БАС“» — пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу департамента развития цифровой экономики министерства Владимира Волошина. ЭПР хотят ввести в 12 регионах: Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой областях, Ставропольском, Алтайском краях и Татарстане. В этот список могут попасть и другие территории, кроме субъектов РФ, находящихся на границе. Полеты будут выполнятся по заявкам. ЭПР уже действует в Башкирии, Томской области, Камчатском крае, Чукотском АО, ЯНАО и ХМАО. В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что в Минтрансе идет дискуссия на счет использования БЛП. Агродронам хотели разрешить полеты на высоте не более 150 метров. Запрете на запуск беспилотников был введен после атаки дронов ВСУ на Кремль.