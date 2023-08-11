Минэкономики хочет разрешить только один тип беспилотников

Минэкономики хочет разрешить использовать беспилотники для сельского хозяйства

Запрет на полеты агродронов может быть снят в 12 регионах РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минэкономики России предлагает разрешить использование беспилотников (БЛП) для сельского хозяйства в рамках экспериментально-правового режима. Запрет на полеты дронов может быть снят в регионах, которые не входят в приграничную зону.

«Минэкономики предлагает исключить только беспилотники для сельского хозяйства из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов. Для этого предлагается ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) „Консорциума БАС“» — пишет « Коммерсант» со ссылкой на главу департамента развития цифровой экономики министерства Владимира Волошина.

ЭПР хотят ввести в 12 регионах: Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой областях, Ставропольском, Алтайском краях и Татарстане. В этот список могут попасть и другие территории, кроме субъектов РФ, находящихся на границе. Полеты будут выполнятся по заявкам. ЭПР уже действует в Башкирии, Томской области, Камчатском крае, Чукотском АО, ЯНАО и ХМАО.

В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко говорила, что в Минтрансе идет дискуссия на счет использования БЛП. Агродронам хотели разрешить полеты на высоте не более 150 метров. Запрете на запуск беспилотников был введен после атаки дронов ВСУ на Кремль.